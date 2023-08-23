Челябинский губернатор Текслер поручил мэрам повысить безопасность военкоматов

Челябинский губернатор поручил Текслер мэрам повысить безопасность военкоматов
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День Победы. Челябинск, текслер алексей, празднование 9 мая
Алексей Текслер поручил обеспечить челябинские военкоматы видеонаблюдением Фото:

Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов принять меры для обеспечения безопасности военкоматов. Распоряжение прозвучало 23 августа на областном совещании с мэрами.

«Необходимо посмотреть ситуацию на местах. При необходимости проработать вопрос прикрытия военкоматов камерами наружного наблюдения», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Кроме того, Текслер обратил внимание подчиненных, что часто поджигателями военных комиссариатов становятся жертвы телефонных мошенников. Соответственно, нужно скорректировать разъяснительную работу, которая сейчас ведется применительно к мошенничеству с банковскими счетами, картами. Люди должны знать, как правильно реагировать и куда обращаться.

С начала СВО в Челябинской области совершено несколько попыток сжечь военкоматы. Как следовало из допросов задержанных, их поступки были спровоцированы общением с неизвестными по телефону или в мессенджерах, зачастую перед этим они теряли крупные суммы денег.

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Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов принять меры для обеспечения безопасности военкоматов. Распоряжение прозвучало 23 августа на областном совещании с мэрами. «Необходимо посмотреть ситуацию на местах. При необходимости проработать вопрос прикрытия военкоматов камерами наружного наблюдения», — цитирует главу региона его пресс-служба. Кроме того, Текслер обратил внимание подчиненных, что часто поджигателями военных комиссариатов становятся жертвы телефонных мошенников. Соответственно, нужно скорректировать разъяснительную работу, которая сейчас ведется применительно к мошенничеству с банковскими счетами, картами. Люди должны знать, как правильно реагировать и куда обращаться. С начала СВО в Челябинской области совершено несколько попыток сжечь военкоматы. Как следовало из допросов задержанных, их поступки были спровоцированы общением с неизвестными по телефону или в мессенджерах, зачастую перед этим они теряли крупные суммы денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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