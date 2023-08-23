Челябинский губернатор Текслер поручил мэрам повысить безопасность военкоматов

Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов принять меры для обеспечения безопасности военкоматов. Распоряжение прозвучало 23 августа на областном совещании с мэрами.
«Необходимо посмотреть ситуацию на местах. При необходимости проработать вопрос прикрытия военкоматов камерами наружного наблюдения», — цитирует главу региона его пресс-служба.
Кроме того, Текслер обратил внимание подчиненных, что часто поджигателями военных комиссариатов становятся жертвы телефонных мошенников. Соответственно, нужно скорректировать разъяснительную работу, которая сейчас ведется применительно к мошенничеству с банковскими счетами, картами. Люди должны знать, как правильно реагировать и куда обращаться.
С начала СВО в Челябинской области совершено несколько попыток сжечь военкоматы. Как следовало из допросов задержанных, их поступки были спровоцированы общением с неизвестными по телефону или в мессенджерах, зачастую перед этим они теряли крупные суммы денег.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.