Челябинский губернатор Текслер поручил мэрам повысить безопасность военкоматов

Челябинский губернатор поручил Текслер мэрам повысить безопасность военкоматов

Алексей Текслер поручил обеспечить челябинские военкоматы видеонаблюдением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов принять меры для обеспечения безопасности военкоматов. Распоряжение прозвучало 23 августа на областном совещании с мэрами.

«Необходимо посмотреть ситуацию на местах. При необходимости проработать вопрос прикрытия военкоматов камерами наружного наблюдения», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Кроме того, Текслер обратил внимание подчиненных, что часто поджигателями военных комиссариатов становятся жертвы телефонных мошенников. Соответственно, нужно скорректировать разъяснительную работу, которая сейчас ведется применительно к мошенничеству с банковскими счетами, картами. Люди должны знать, как правильно реагировать и куда обращаться.

С начала СВО в Челябинской области совершено несколько попыток сжечь военкоматы. Как следовало из допросов задержанных, их поступки были спровоцированы общением с неизвестными по телефону или в мессенджерах, зачастую перед этим они теряли крупные суммы денег.