Телефонные мошенники заставляют поджигать военкоматы в регионах РФ. Инфографика

02 августа 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Поджигатели используют коктейли Молотова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Телефонные мошенники, отправляющие россиян поджигать административные здания, в том числе военкоматы, находятся за пределами РФ и представляются силовиками. Они принуждают жертву совершать финансовые операции, а затем, манипулируя их деньгами, предлагают совершить теракт. Большинство поджигателей военкоматов — это пенсионеры и женщины, которым угрожали мошенники. За последние двое суток произошло более 20 поджогов военкоматов в разных регионах страны. Приводим список эпизодов: Москва. Полицейские задержали 70-летнего пенсионера возле Бутырского военкомата. У него было пять бутылок с горючим и спичечный коробок;

Москва. 62-летняя пенсионерка подожгла дверь Кузьминского военкомата в Москве;

Саратовская область, Вольск. 68-летняя пенсионерка прилетела из Москвы на самолете и ночью пришла к местному военкомату с тремя бутылками из-под пива, которые были наполнены бензином; Санкт-Петербург. 53-летняя женщина ворвалась в военкомат Кронштадтского и Курортного района. Ее быстро вывели на улицу, где обнаружили у женщины две бутылки коктейля Молотова, упаковку спичек и бутыль с жидкостью «Белизна»;

Санкт-Петербург. К зданию Центра соцобеспечения военного комиссариата подошла женщина, поставила пакет на крыльцо, из него вытекла жидкость, которую впоследствии дама подожгла;

Санкт-Петербург. 54-летний мужчина поджег входные двери военкомата, после этого он пытался их протаранить;

Казань. Самозанятая 31-летняя девушка кинула две бутылки с зажигательной смесью под «УАЗ Патриот», стоявшего во дворе военкомата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов;

Нижнекамск. 19-летняя студентка Рязанского агротехнологического университета бросила два коктейля Молотова в тамбур военкомата;

Челябинская область, Копейск. Инженер Челябинского завода металлоконструкций бросила коктейль Молотова в комиссариат на улице Темника;

Челябинская область, Верхнеуральск. Ночью 38-летняя оператор АЗС пыталась поджечь военкомат на Советской;

Ставрополь. 54-летняя женщина пыталась поджечь отделение подготовки и призыва граждан на военную службу комиссариата на Дзержинского;

Находка, Приморский край. Ночью неизвестный мужчина бросил два коктейля Молотова в здание военкомата на Павлова;

Улан-Удэ, Бурятия. Мужчина и женщина забросали здание бывшего военкомата четыре бутылками с зажигательной смесью;

Волгоград. 82-летняя пенсионерка кинула полулитровую бутылку в здание военкомата в Красноармейском районе;

Башкирия, Ишимбай. 18-летняя продавец детского магазина попыталась поджечь военкомат;

Крым. 51-летняя учительницу русского языка пришла к военкомату в Феодосии и бросила коктейль Молотова в здание;

Архангельская область, Северодвинск. 76-летний пенсионер бросил коктейль Молотова в окно кабинета военкомата. Инфографика URA.RU Ранее сообщалось, что антитеррористическая комиссия в Свердловской области напомнила, что никто из силовиков не уполномочен по телефону призывать граждан к участию в «спецоперациях» с финансовыми инструментами. Тех, кому поступают подобные звонки, просят сразу звонить по телефону 112.

Телефонные мошенники, отправляющие россиян поджигать административные здания, в том числе военкоматы, находятся за пределами РФ и представляются силовиками. Они принуждают жертву совершать финансовые операции, а затем, манипулируя их деньгами, предлагают совершить теракт. Большинство поджигателей военкоматов — это пенсионеры и женщины, которым угрожали мошенники. За последние двое суток произошло более 20 поджогов военкоматов в разных регионах страны. Приводим список эпизодов: Ранее сообщалось, что антитеррористическая комиссия в Свердловской области напомнила, что никто из силовиков не уполномочен по телефону призывать граждан к участию в «спецоперациях» с финансовыми инструментами. Тех, кому поступают подобные звонки, просят сразу звонить по телефону 112.