В Челябинской области грибами отравились 30 человек

Из-за отравления грибами в реанимацию попали десять человек, в том числе дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области под круглосуточное наблюдение врачей из-за отравления грибами попали 30 человек. Основная масса заболевших обратилась к медикам во второй половине августа, сообщила URA.RU 23 августа вице-губернатор Ирина Гехт.

«30 жителей Челябинской области попали в круглосуточный стационар из-за отравления грибами. Десять находились в реанимации, в их числе и дети. Слава богу, всех удалось спасти», — рассказала URA.RU Гехт.

Вице-губернатор также отметила, что основная масса обращений за медицинской помощью зафиксирована с 19 по 23 августа. Гехт призывает проявлять особую внимательность и тщательно выбирать урожай, в том числе тот, что покупается «с рук».