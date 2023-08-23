В Челябинской области грибами отравились 30 человек

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Агро 2014. Еда. Челябинск, грибы, соления, грузди
Из-за отравления грибами в реанимацию попали десять человек, в том числе дети Фото:

В Челябинской области под круглосуточное наблюдение врачей из-за отравления грибами попали 30 человек. Основная масса заболевших обратилась к медикам во второй половине августа, сообщила URA.RU 23 августа вице-губернатор Ирина Гехт.

«30 жителей Челябинской области попали в круглосуточный стационар из-за отравления грибами. Десять находились в реанимации, в их числе и дети. Слава богу, всех удалось спасти», — рассказала URA.RU Гехт.

Вице-губернатор также отметила, что основная масса обращений за медицинской помощью зафиксирована с 19 по 23 августа. Гехт призывает проявлять особую внимательность и тщательно выбирать урожай, в том числе тот, что покупается «с рук».

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В Челябинской области под круглосуточное наблюдение врачей из-за отравления грибами попали 30 человек. Основная масса заболевших обратилась к медикам во второй половине августа, сообщила URA.RU 23 августа вице-губернатор Ирина Гехт. «30 жителей Челябинской области попали в круглосуточный стационар из-за отравления грибами. Десять находились в реанимации, в их числе и дети. Слава богу, всех удалось спасти», — рассказала URA.RU Гехт. Вице-губернатор также отметила, что основная масса обращений за медицинской помощью зафиксирована с 19 по 23 августа. Гехт призывает проявлять особую внимательность и тщательно выбирать урожай, в том числе тот, что покупается «с рук».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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