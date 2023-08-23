23 августа 2023

В Пермском крае два ребенка погибли от отравления наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, 03, автомобиль реанимации, скорая помошь
Оба случая закончились летальным исходом Фото:

Отравление наркотическими веществами стало причиной гибели двух детей в Пермском крае. Такие данные приводит в своем отчете за первые шесть месяцев 2023 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«В I полугодии 2023 г. зарегистрирован 1 случай отравлений наркотиками среди детей (до 14 лет), исход летальный. Среди подростков (15-17 лет) зарегистрировано 2 случая отравлений, 1 со смертельным исходом», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Пермского муниципального округа.

Всего в этом году наркотиками отравились 142 человека, 114 из них погибли. Более половины пострадавших — мужчины от 20 до 39 лет. В Роспотребнадзоре отмечают, что самое большое число случаев отравлений в Перми (95), среднекраевой уровень столица региона превышает в 1,6 раза. Также высок уровень отравлений в Кишерти и Лысьве.

Ранее URA.RU рассказывало, что за весь 2022 год в Прикамье наркотиками отравились 223 человека. В 2021 году количество ЧП было меньше — 52.

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Отравление наркотическими веществами стало причиной гибели двух детей в Пермском крае. Такие данные приводит в своем отчете за первые шесть месяцев 2023 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. «В I полугодии 2023 г. зарегистрирован 1 случай отравлений наркотиками среди детей (до 14 лет), исход летальный. Среди подростков (15-17 лет) зарегистрировано 2 случая отравлений, 1 со смертельным исходом», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Пермского муниципального округа. Всего в этом году наркотиками отравились 142 человека, 114 из них погибли. Более половины пострадавших — мужчины от 20 до 39 лет. В Роспотребнадзоре отмечают, что самое большое число случаев отравлений в Перми (95), среднекраевой уровень столица региона превышает в 1,6 раза. Также высок уровень отравлений в Кишерти и Лысьве. Ранее URA.RU рассказывало, что за весь 2022 год в Прикамье наркотиками отравились 223 человека. В 2021 году количество ЧП было меньше — 52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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