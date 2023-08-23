В Пермском крае два ребенка погибли от отравления наркотиками

Отравление наркотическими веществами стало причиной гибели двух детей в Пермском крае. Такие данные приводит в своем отчете за первые шесть месяцев 2023 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«В I полугодии 2023 г. зарегистрирован 1 случай отравлений наркотиками среди детей (до 14 лет), исход летальный. Среди подростков (15-17 лет) зарегистрировано 2 случая отравлений, 1 со смертельным исходом», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Пермского муниципального округа.
Всего в этом году наркотиками отравились 142 человека, 114 из них погибли. Более половины пострадавших — мужчины от 20 до 39 лет. В Роспотребнадзоре отмечают, что самое большое число случаев отравлений в Перми (95), среднекраевой уровень столица региона превышает в 1,6 раза. Также высок уровень отравлений в Кишерти и Лысьве.
Ранее URA.RU рассказывало, что за весь 2022 год в Прикамье наркотиками отравились 223 человека. В 2021 году количество ЧП было меньше — 52.
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