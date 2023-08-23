Большинство отравлений алкоголем в Пермском крае заканчивается смертью

24 августа 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

134 человека погибли в 2023 году от алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае люди, отравившиеся алкоголем, чаще всего не выживают. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году летальным исходом закончилось более 60% случаев таких отравлений. «Из 218 случаев отравлений алкоголем, зарегистрированных в I полугодии 2023 г., 134 закончились летальным исходом (61,5%)», — говорится в отчете ведомства, опубликованном на сайте администрации Пермского муниципального округа. В первом полугодии 2022 года от алкоголя побили 172 человека. Самая сложная ситуация сложилась в Гайнском, Кочевском и Юрлинском муниципальных округах. Здесь уровень смертельных отравлений превышает среднекраевые показатели в три и более раза. Ранее URA.RU рассказывало об отравлениях наркотиками. От них погибли 114 пермяков, в том числе двое детей.

В Пермском крае люди, отравившиеся алкоголем, чаще всего не выживают. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году летальным исходом закончилось более 60% случаев таких отравлений. «Из 218 случаев отравлений алкоголем, зарегистрированных в I полугодии 2023 г., 134 закончились летальным исходом (61,5%)», — говорится в отчете ведомства, опубликованном на сайте администрации Пермского муниципального округа. В первом полугодии 2022 года от алкоголя побили 172 человека. Самая сложная ситуация сложилась в Гайнском, Кочевском и Юрлинском муниципальных округах. Здесь уровень смертельных отравлений превышает среднекраевые показатели в три и более раза. Ранее URA.RU рассказывало об отравлениях наркотиками. От них погибли 114 пермяков, в том числе двое детей.