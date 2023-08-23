23 августа 2023

Большинство отравлений алкоголем в Пермском крае заканчивается смертью

© Служба новостей «URA.RU»
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134 человека погибли в 2023 году от алкоголя Фото:

В Пермском крае люди, отравившиеся алкоголем, чаще всего не выживают. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году летальным исходом закончилось более 60% случаев таких отравлений.

«Из 218 случаев отравлений алкоголем, зарегистрированных в I полугодии 2023 г., 134 закончились летальным исходом (61,5%)», — говорится в отчете ведомства, опубликованном на сайте администрации Пермского муниципального округа. В первом полугодии 2022 года от алкоголя побили 172 человека.

Самая сложная ситуация сложилась в Гайнском, Кочевском и Юрлинском муниципальных округах. Здесь уровень смертельных отравлений превышает среднекраевые показатели в три и более раза. Ранее URA.RU рассказывало об отравлениях наркотиками. От них погибли 114 пермяков, в том числе двое детей.

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В Пермском крае люди, отравившиеся алкоголем, чаще всего не выживают. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году летальным исходом закончилось более 60% случаев таких отравлений. «Из 218 случаев отравлений алкоголем, зарегистрированных в I полугодии 2023 г., 134 закончились летальным исходом (61,5%)», — говорится в отчете ведомства, опубликованном на сайте администрации Пермского муниципального округа. В первом полугодии 2022 года от алкоголя побили 172 человека. Самая сложная ситуация сложилась в Гайнском, Кочевском и Юрлинском муниципальных округах. Здесь уровень смертельных отравлений превышает среднекраевые показатели в три и более раза. Ранее URA.RU рассказывало об отравлениях наркотиками. От них погибли 114 пермяков, в том числе двое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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