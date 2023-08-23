23 августа 2023

Челябинский филиал госфонда помог дочери погибшего бойца СВО перейти на бюджет

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты. Курган, сотовый телефон, студентка, тетрадь, школа, уроки, ученица
Девушке посодействовали в переводе на бюджетное место в медицинском вузе Фото:

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помог дочери бойца, который погиб на спецоперации, перевестись на бюджетное место в мединституте. Об этом URA.RU сообщили 24 августа в пресс-службе правительства региона.

«В фонд обратилась мать девушки, отец которой погиб на спецоперации. Студентка поступила в мединститут Екатеринбурга, но не смогла воспользоваться правом на бюджет, который не распространялся на бойцов в составе организации, содействующей Вооруженным силам РФ. Соцкоординатор отделения связалась с ректором, в результате чего девушка смогла перевестись на бюджетное место», — пояснили в пресс-службе.

Также в решении вопроса были задействованы руководитель филиала Галина Гаврилова и первый замгубернатора области Ирина Гехт. Мать девушки обращалась в разные инстанции, где получала отказы. Теперь дочь Героя России, такое звание получил ее отец посмертно, учится на медика на бюджете.

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помог дочери бойца, который погиб на спецоперации, перевестись на бюджетное место в мединституте. Об этом URA.RU сообщили 24 августа в пресс-службе правительства региона. «В фонд обратилась мать девушки, отец которой погиб на спецоперации. Студентка поступила в мединститут Екатеринбурга, но не смогла воспользоваться правом на бюджет, который не распространялся на бойцов в составе организации, содействующей Вооруженным силам РФ. Соцкоординатор отделения связалась с ректором, в результате чего девушка смогла перевестись на бюджетное место», — пояснили в пресс-службе. Также в решении вопроса были задействованы руководитель филиала Галина Гаврилова и первый замгубернатора области Ирина Гехт. Мать девушки обращалась в разные инстанции, где получала отказы. Теперь дочь Героя России, такое звание получил ее отец посмертно, учится на медика на бюджете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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