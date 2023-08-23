Челябинский филиал госфонда помог дочери погибшего бойца СВО перейти на бюджет

24 августа 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Девушке посодействовали в переводе на бюджетное место в медицинском вузе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помог дочери бойца, который погиб на спецоперации, перевестись на бюджетное место в мединституте. Об этом URA.RU сообщили 24 августа в пресс-службе правительства региона. «В фонд обратилась мать девушки, отец которой погиб на спецоперации. Студентка поступила в мединститут Екатеринбурга, но не смогла воспользоваться правом на бюджет, который не распространялся на бойцов в составе организации, содействующей Вооруженным силам РФ. Соцкоординатор отделения связалась с ректором, в результате чего девушка смогла перевестись на бюджетное место», — пояснили в пресс-службе. Также в решении вопроса были задействованы руководитель филиала Галина Гаврилова и первый замгубернатора области Ирина Гехт. Мать девушки обращалась в разные инстанции, где получала отказы. Теперь дочь Героя России, такое звание получил ее отец посмертно, учится на медика на бюджете.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помог дочери бойца, который погиб на спецоперации, перевестись на бюджетное место в мединституте. Об этом URA.RU сообщили 24 августа в пресс-службе правительства региона. «В фонд обратилась мать девушки, отец которой погиб на спецоперации. Студентка поступила в мединститут Екатеринбурга, но не смогла воспользоваться правом на бюджет, который не распространялся на бойцов в составе организации, содействующей Вооруженным силам РФ. Соцкоординатор отделения связалась с ректором, в результате чего девушка смогла перевестись на бюджетное место», — пояснили в пресс-службе. Также в решении вопроса были задействованы руководитель филиала Галина Гаврилова и первый замгубернатора области Ирина Гехт. Мать девушки обращалась в разные инстанции, где получала отказы. Теперь дочь Героя России, такое звание получил ее отец посмертно, учится на медика на бюджете.