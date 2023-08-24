Российский гроссмейстер Санан Сюгиров теперь будет выступать под флагом Венгрии. Он сменил спортивное гражданство.
На сайте Международной шахматной федерации (FIDE) российский спортсмен теперь значится под федерацией Венгрия. Также над его фотографией значится соответствующий флаг. Санан Сюгиров 1993 года рождения имеет статус гроссмейстера и числится в мировом рейтинге на 31 месте.
Санан Сюгиров теперь имеет венгерское спортивное гражданство
Российский гроссмейстер Санан Сюгиров теперь будет выступать под флагом Венгрии. Он сменил спортивное гражданство. На сайте Международной шахматной федерации (FIDE) российский спортсмен теперь значится под федерацией Венгрия. Также над его фотографией значится соответствующий флаг. Санан Сюгиров 1993 года рождения имеет статус гроссмейстера и числится в мировом рейтинге на 31 месте.