Перспективный российский шахматист будет выступать за другую страну. Скрин

Российский гроссмейстер Сюгиров будет выступать за Венгрию
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Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019. Екатеринбург, развлечение, досуг, шахматисты, интеллектуальная игра, шахматы
Гроссмейстер Санан Сюгиров теперь играет за Венгрию, а не Россию Фото:

Российский гроссмейстер Санан Сюгиров теперь будет выступать под флагом Венгрии. Он сменил спортивное гражданство.

На сайте Международной шахматной федерации (FIDE) российский спортсмен теперь значится под федерацией Венгрия. Также над его фотографией значится соответствующий флаг. Санан Сюгиров 1993 года рождения имеет статус гроссмейстера и числится в мировом рейтинге на 31 месте.

Санан Сюгиров теперь имеет венгерское спортивное гражданство
Санан Сюгиров теперь имеет венгерское спортивное гражданство

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Российский гроссмейстер Санан Сюгиров теперь будет выступать под флагом Венгрии. Он сменил спортивное гражданство. На сайте Международной шахматной федерации (FIDE) российский спортсмен теперь значится под федерацией Венгрия. Также над его фотографией значится соответствующий флаг. Санан Сюгиров 1993 года рождения имеет статус гроссмейстера и числится в мировом рейтинге на 31 месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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