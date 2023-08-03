Российский шахматист Непомнящий стал ближе к званию чемпиона мира

Российский гроссмейстер Непомнящий вышел в 1/32 финала кубка мира по шахматам
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Пресс-конференция, посвященная закрытию Турнира претендентов FIDE. Екатеринбург, непомнящий ян
Ян Непомнящий приблизился к финалу кубка мира по шахматам Фото:

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в 1/32 финала Кубка мира. Чемпионат по шахматам проходит в Баку.

«Во второй партии 1/64 финала Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Азербайджана Вугаром Асадли. Встреча завершилась на 30-м ходу. В первой партии Непомнящий одержал победу за 31 ход», — передает РИА Новости. Уточняется, что в следующем этапе шахматист сыграет с победителем матча между сербом Александром Предке и азербайджанцем Рауфом Мамедовым.

Сам Кубок мира стартовал 29 июля. Он является отбором к турниру на титул чемпиона мира. Белорусы и россияне выступают на состязаниях под нейтральными флагами.

Ранее сообщалось о победе трех россиянок в первых партиях 1/32 финала. Победительницами стали Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько, пишет RT.

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Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в 1/32 финала Кубка мира. Чемпионат по шахматам проходит в Баку. «Во второй партии 1/64 финала Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Азербайджана Вугаром Асадли. Встреча завершилась на 30-м ходу. В первой партии Непомнящий одержал победу за 31 ход», — передает РИА Новости. Уточняется, что в следующем этапе шахматист сыграет с победителем матча между сербом Александром Предке и азербайджанцем Рауфом Мамедовым. Сам Кубок мира стартовал 29 июля. Он является отбором к турниру на титул чемпиона мира. Белорусы и россияне выступают на состязаниях под нейтральными флагами. Ранее сообщалось о победе трех россиянок в первых партиях 1/32 финала. Победительницами стали Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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