Российский шахматист Непомнящий стал ближе к званию чемпиона мира Российский гроссмейстер Непомнящий вышел в 1/32 финала кубка мира по шахматам 03 августа 2023 в 19:18 Размер текста - 17 + Ян Непомнящий приблизился к финалу кубка мира по шахматам Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в 1/32 финала Кубка мира. Чемпионат по шахматам проходит в Баку. «Во второй партии 1/64 финала Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Азербайджана Вугаром Асадли. Встреча завершилась на 30-м ходу. В первой партии Непомнящий одержал победу за 31 ход», — передает РИА Новости. Уточняется, что в следующем этапе шахматист сыграет с победителем матча между сербом Александром Предке и азербайджанцем Рауфом Мамедовым. Сам Кубок мира стартовал 29 июля. Он является отбором к турниру на титул чемпиона мира. Белорусы и россияне выступают на состязаниях под нейтральными флагами. Ранее сообщалось о победе трех россиянок в первых партиях 1/32 финала. Победительницами стали Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько, пишет RT. Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в 1/32 финала Кубка мира. Чемпионат по шахматам проходит в Баку. «Во второй партии 1/64 финала Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Азербайджана Вугаром Асадли. Встреча завершилась на 30-м ходу. В первой партии Непомнящий одержал победу за 31 ход», — передает РИА Новости. Уточняется, что в следующем этапе шахматист сыграет с победителем матча между сербом Александром Предке и азербайджанцем Рауфом Мамедовым. Сам Кубок мира стартовал 29 июля. Он является отбором к турниру на титул чемпиона мира. Белорусы и россияне выступают на состязаниях под нейтральными флагами. Ранее сообщалось о победе трех россиянок в первых партиях 1/32 финала. Победительницами стали Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям