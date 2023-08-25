FT: операции ЧВК «Вагнер» в Африке продолжатся после смерти Пригожина

Гибель бизнесмена Евгения Пригожина никак не повлияет на продолжение операций ЧВК «Вагнер» в Африке. Об этом пишет газета Financial Times.
«Несмотря на смерть Пригожина, операции „Вагнера“ в Африке будут продолжаться», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это связано с невозможностью миротворческих сил ООН предоставить аналогичные услуги какие предлагает ЧВК. Операции «Вагнера» включают рейды против джихадистов, что положительно влияет на обстановку на континенте, заключили в газете.
Ранее стало известно, что в результате разбившегося в Тверской области бизнес-джета Пригожина погибли десять человек. В список погибших попали сам бизнесмен, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что Евгений Пригожин также сделал значительный вклад в достижение успехов во время специальной военной операции, передает RT.
Гибель бизнесмена Евгения Пригожина никак не повлияет на продолжение операций ЧВК «Вагнер» в Африке. Об этом пишет газета Financial Times. «Несмотря на смерть Пригожина, операции „Вагнера“ в Африке будут продолжаться», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это связано с невозможностью миротворческих сил ООН предоставить аналогичные услуги какие предлагает ЧВК. Операции «Вагнера» включают рейды против джихадистов, что положительно влияет на обстановку на континенте, заключили в газете. Ранее стало известно, что в результате разбившегося в Тверской области бизнес-джета Пригожина погибли десять человек. В список погибших попали сам бизнесмен, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что Евгений Пригожин также сделал значительный вклад в достижение успехов во время специальной военной операции, передает RT.