FT: операции ЧВК «Вагнер» в Африке продолжатся после смерти Пригожина

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
ЧВК «Вагнер» выполняет важную роль в борьбе с джихадистами в Африке, пишет FT Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Гибель бизнесмена Евгения Пригожина никак не повлияет на продолжение операций ЧВК «Вагнер» в Африке. Об этом пишет газета Financial Times.

«Несмотря на смерть Пригожина, операции „Вагнера“ в Африке будут продолжаться», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это связано с невозможностью миротворческих сил ООН предоставить аналогичные услуги какие предлагает ЧВК. Операции «Вагнера» включают рейды против джихадистов, что положительно влияет на обстановку на континенте, заключили в газете.

Ранее стало известно, что в результате разбившегося в Тверской области бизнес-джета Пригожина погибли десять человек. В список погибших попали сам бизнесмен, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что Евгений Пригожин также сделал значительный вклад в достижение успехов во время специальной военной операции, передает RT.

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Гибель бизнесмена Евгения Пригожина никак не повлияет на продолжение операций ЧВК «Вагнер» в Африке. Об этом пишет газета Financial Times. «Несмотря на смерть Пригожина, операции „Вагнера“ в Африке будут продолжаться», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это связано с невозможностью миротворческих сил ООН предоставить аналогичные услуги какие предлагает ЧВК. Операции «Вагнера» включают рейды против джихадистов, что положительно влияет на обстановку на континенте, заключили в газете. Ранее стало известно, что в результате разбившегося в Тверской области бизнес-джета Пригожина погибли десять человек. В список погибших попали сам бизнесмен, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что Евгений Пригожин также сделал значительный вклад в достижение успехов во время специальной военной операции, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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