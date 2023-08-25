Организация ветеранов ЧВК «Вагнер» появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появится организация ветеранов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил вагнеровец Андрей Галицын, работающий над созданием такого объединения.
«Организация ветеранов ЧВК „Вагнер“ будет называться СВОи: „Союз ветеранов ‚оркестра‘ и…“: и спорт, и патриотика, и любая помощь. Одна из задач — работать с людьми, которые получили ранения», — передает слова Галицына E1.RU. Он считает, что люди, ставшие инвалидами, могут продолжать работать и приносить пользу.
По словам Галицына, организация будет помогать не только тем, кто был в частной военной компании, но и любым ветеранам боевых действий. Он хочет сделать акцент на там, что инвалиды не нуждаются в жалости, они могут продолжать работать на высоком уровне.
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