25 августа 2023

Организация ветеранов ЧВК «Вагнер» появится в Екатеринбурге

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Организация будет помогать всем ветеранам боевых действий Фото:

В Екатеринбурге появится организация ветеранов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил вагнеровец Андрей Галицын, работающий над созданием такого объединения.

«Организация ветеранов ЧВК „Вагнер“ будет называться СВОи: „Союз ветеранов ‚оркестра‘ и…“: и спорт, и патриотика, и любая помощь. Одна из задач — работать с людьми, которые получили ранения», — передает слова Галицына E1.RU. Он считает, что люди, ставшие инвалидами, могут продолжать работать и приносить пользу.

По словам Галицына, организация будет помогать не только тем, кто был в частной военной компании, но и любым ветеранам боевых действий. Он хочет сделать акцент на там, что инвалиды не нуждаются в жалости, они могут продолжать работать на высоком уровне.

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В Екатеринбурге появится организация ветеранов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил вагнеровец Андрей Галицын, работающий над созданием такого объединения. «Организация ветеранов ЧВК „Вагнер“ будет называться СВОи: „Союз ветеранов ‚оркестра‘ и…“: и спорт, и патриотика, и любая помощь. Одна из задач — работать с людьми, которые получили ранения», — передает слова Галицына E1.RU. Он считает, что люди, ставшие инвалидами, могут продолжать работать и приносить пользу. По словам Галицына, организация будет помогать не только тем, кто был в частной военной компании, но и любым ветеранам боевых действий. Он хочет сделать акцент на там, что инвалиды не нуждаются в жалости, они могут продолжать работать на высоком уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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