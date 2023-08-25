Свердловские власти заявили о фейках про перевод жителей на цифровые рубли Мошенники заставляют свердловчан переходить на цифровые рубли 26 августа 2023 в 15:03 Размер текста - 17 + Аферисты призывают жителей идти в МФЦ и писать отказ от предоставления биометрических данных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчан через соцсети и мессенджеры призывают перейти на цифровые рубли. Жителей просят явиться в МФЦ, чтобы написать отказ от предоставления биометрических данных. Эта информация является фейковой, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «В соцсетях и чатах появились сообщения о переводе свердловчан на цифровые рубли и призывы явиться в МФЦ, чтобы отказаться от предоставления биометрических данных. Эта информация не соответствует действительности», — пишет ДИП в Telegram. Фейковые сообщения не повлияли на работу МФЦ. В апреле в России ввели цифровой рубль. Это еще одна форма национальной валюты, которая не является криптовалютой и не имеет срока годности. Фото: telegram-канал «Свердловский пул» [https://t.me/sverdl_pool] Свердловчан через соцсети и мессенджеры призывают перейти на цифровые рубли. Жителей просят явиться в МФЦ, чтобы написать отказ от предоставления биометрических данных. Эта информация является фейковой, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «В соцсетях и чатах появились сообщения о переводе свердловчан на цифровые рубли и призывы явиться в МФЦ, чтобы отказаться от предоставления биометрических данных. Эта информация не соответствует действительности», — пишет ДИП в Telegram. Фейковые сообщения не повлияли на работу МФЦ. В апреле в России ввели цифровой рубль. Это еще одна форма национальной валюты, которая не является криптовалютой и не имеет срока годности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям