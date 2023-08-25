25 августа 2023

Свердловские власти заявили о фейках про перевод жителей на цифровые рубли

Мошенники заставляют свердловчан переходить на цифровые рубли
© Служба новостей «URA.RU»
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Аферисты призывают жителей идти в МФЦ и писать отказ от предоставления биометрических данных Фото:

Свердловчан через соцсети и мессенджеры призывают перейти на цифровые рубли. Жителей просят явиться в МФЦ, чтобы написать отказ от предоставления биометрических данных. Эта информация является фейковой, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«В соцсетях и чатах появились сообщения о переводе свердловчан на цифровые рубли и призывы явиться в МФЦ, чтобы отказаться от предоставления биометрических данных. Эта информация не соответствует действительности», — пишет ДИП в Telegram. Фейковые сообщения не повлияли на работу МФЦ.

В апреле в России ввели цифровой рубль. Это еще одна форма национальной валюты, которая не является криптовалютой и не имеет срока годности.

Фото:

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Свердловчан через соцсети и мессенджеры призывают перейти на цифровые рубли. Жителей просят явиться в МФЦ, чтобы написать отказ от предоставления биометрических данных. Эта информация является фейковой, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «В соцсетях и чатах появились сообщения о переводе свердловчан на цифровые рубли и призывы явиться в МФЦ, чтобы отказаться от предоставления биометрических данных. Эта информация не соответствует действительности», — пишет ДИП в Telegram. Фейковые сообщения не повлияли на работу МФЦ. В апреле в России ввели цифровой рубль. Это еще одна форма национальной валюты, которая не является криптовалютой и не имеет срока годности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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