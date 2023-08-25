Свердловские власти заявили о фейках про перевод жителей на цифровые рубли

Свердловчан через соцсети и мессенджеры призывают перейти на цифровые рубли. Жителей просят явиться в МФЦ, чтобы написать отказ от предоставления биометрических данных. Эта информация является фейковой, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).
«В соцсетях и чатах появились сообщения о переводе свердловчан на цифровые рубли и призывы явиться в МФЦ, чтобы отказаться от предоставления биометрических данных. Эта информация не соответствует действительности», — пишет ДИП в Telegram. Фейковые сообщения не повлияли на работу МФЦ.
В апреле в России ввели цифровой рубль. Это еще одна форма национальной валюты, которая не является криптовалютой и не имеет срока годности.
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