27 августа 2023

В свердловском городе готовят масштабную облаву на водителей

Рейдовое мероприятие ГИБДД «Стоп-контроль» пройдет в Невьянске
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, гибдд, дорога, полиция дпс
Рейд пройдет в утренние часы 28 августа Фото:

Госавтоинспекция Невьянска (Свердловская область) 28 августа проведет масштабный рейд по выявлению водителей грубо нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщили в МО МВД России «Невьянский».

«В целях профилактики ДТП и исключения фактов грубых нарушений ПДД, отделение Госавтоинспекции „Невьянский“ в утреннее время проведет рейдовое мероприятие „Стоп — контроль!“. Будет проведена массовая проверка водителей на предмет выявления признаков опьянения», — рассказали на странице ведомства «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало об усиленных мероприятиях ГИБДД на дорогах Свердловской области. Усиленное несение службы проходит с 25 по 28 августа.

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Госавтоинспекция Невьянска (Свердловская область) 28 августа проведет масштабный рейд по выявлению водителей грубо нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщили в МО МВД России «Невьянский». «В целях профилактики ДТП и исключения фактов грубых нарушений ПДД, отделение Госавтоинспекции „Невьянский“ в утреннее время проведет рейдовое мероприятие „Стоп — контроль!“. Будет проведена массовая проверка водителей на предмет выявления признаков опьянения», — рассказали на странице ведомства «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало об усиленных мероприятиях ГИБДД на дорогах Свердловской области. Усиленное несение службы проходит с 25 по 28 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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