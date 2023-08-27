В свердловском городе готовят масштабную облаву на водителей

Рейдовое мероприятие ГИБДД «Стоп-контроль» пройдет в Невьянске

Рейд пройдет в утренние часы 28 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госавтоинспекция Невьянска (Свердловская область) 28 августа проведет масштабный рейд по выявлению водителей грубо нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщили в МО МВД России «Невьянский».

«В целях профилактики ДТП и исключения фактов грубых нарушений ПДД, отделение Госавтоинспекции „Невьянский“ в утреннее время проведет рейдовое мероприятие „Стоп — контроль!“. Будет проведена массовая проверка водителей на предмет выявления признаков опьянения», — рассказали на странице ведомства «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало об усиленных мероприятиях ГИБДД на дорогах Свердловской области. Усиленное несение службы проходит с 25 по 28 августа.