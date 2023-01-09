«Уралмашзавод» был готов отдать под реновацию участок, не занятый производственными объектами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Территория «Уралмашзавода» в ближайшее время, вероятно, не будет застроена — несмотря на анонсы о том, что на площадку планирует зайти крупная московская компания «Самолет». На это указывает проект нового генплана Екатеринбурга до 2045 года, который мэрия вынесла на общественные обсуждения.

В текущей редакции генплана, рассчитанной до 2025 года, часть территории «Уралмашзавода» — «зона смешанной и общественно-деловой застройки». О том, что там может появиться жилье, впервые стало известно в 2019 году. Основным претендентом на участок называли группу «Синара». Однако позднее тема ушла из повестки. И вернулась только в ноябре 2021-го, когда пресс-служба «Уралмашзавода» рассказала о переговорах с «Самолетом».

В новой же редакции вся территория завода имеет статус производственной зоны, не предполагающей возведение жилья или офисников. С чем связано отсутствие планов по застройке «Уралмашзавода» в ключевом градостроительном документе, в пресс-службе «Самолета» говорить не стали. Воздержались от комментариев и в мэрии.

«Позиция городской администрации нам неизвестна: „Уралмашзавод“ не принимал участия в разработке новой версии генерального плана развития Екатеринбурга. На сегодняшний день конкретных планов по застройке промплощадки нет», — заявил URA.RU представитель «Уралмашзавода».

Так территория «Уралмашзавода» выглядит в действующем генплане Фото: генплан

А так будет выглядеть в новом — если его примут Фото: генплан