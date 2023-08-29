Эколог назвал фактор, который не учитывают при расследовании причин природных пожаров

Эколог Сухонин: снижение кислорода в атмосфере увеличивает число лесных пожаров
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За последние десятки лет на Земле снизился уровень кислорода Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Снижение уровня кислорода в атмосфере способствует росту числа лесных пожаров. Об этом URA.RU рассказал проректор по научной работе института прикладной экологии и промышленной безопасности, эколог Павел Сухонин.

«Фактор, который никто и никогда не учитывает, заключается в том, что за последние 120 лет в мире синтезировано пять миллионов органических соединений (продукты химического синтеза), ранее не существовавших в природе. Какие бы фильтры ни были совершенные, все это улетает. А след разложения, то есть окисления, некоторых молекул составляет два миллиона лет. Минимальный срок — несколько тысяч лет в пригодной среде, с учетом того, что, по законам химии, каждая молекула стремится к окислению и каждая молекула поглощает кислород. В 60-е годы прошлого века в учебнике природоведения было написано, что содержание кислорода в атмосфере составляет 24,4%. Если сейчас открыть тот же справочник, то там написано — 17,8%. За последние 60 лет доля содержания кислорода уменьшилась», — сказал Павел Сухонин.

«Эту проблему все замалчивают, но это фактор, который способствует понижению температуры возгорания. Если раньше у ветоши была температура возгорания 37 градусов, то сейчас 36. „Поплыли“ константы. Есть множество причин, которые мы можем находить, и они будут подтверждаться», — добавил эколог.

Для снижения числа лесных пожаров следует выявлять первопричину их возникновения. В последующем это поможет минимизировать риск возгорания в будущем. В России расследованием возникновения лесных пожаров занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъективных оценочных и противоречивых мнений. Также на их решения могут влиять третьи стороны.

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Снижение уровня кислорода в атмосфере способствует росту числа лесных пожаров. Об этом URA.RU рассказал проректор по научной работе института прикладной экологии и промышленной безопасности, эколог Павел Сухонин. «Фактор, который никто и никогда не учитывает, заключается в том, что за последние 120 лет в мире синтезировано пять миллионов органических соединений (продукты химического синтеза), ранее не существовавших в природе. Какие бы фильтры ни были совершенные, все это улетает. А след разложения, то есть окисления, некоторых молекул составляет два миллиона лет. Минимальный срок — несколько тысяч лет в пригодной среде, с учетом того, что, по законам химии, каждая молекула стремится к окислению и каждая молекула поглощает кислород. В 60-е годы прошлого века в учебнике природоведения было написано, что содержание кислорода в атмосфере составляет 24,4%. Если сейчас открыть тот же справочник, то там написано — 17,8%. За последние 60 лет доля содержания кислорода уменьшилась», — сказал Павел Сухонин. «Эту проблему все замалчивают, но это фактор, который способствует понижению температуры возгорания. Если раньше у ветоши была температура возгорания 37 градусов, то сейчас 36. „Поплыли“ константы. Есть множество причин, которые мы можем находить, и они будут подтверждаться», — добавил эколог. Для снижения числа лесных пожаров следует выявлять первопричину их возникновения. В последующем это поможет минимизировать риск возгорания в будущем. В России расследованием возникновения лесных пожаров занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъективных оценочных и противоречивых мнений. Также на их решения могут влиять третьи стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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