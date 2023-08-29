29 августа 2023

В Челябинске продают кофейню за три миллиона рублей. Скрин

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Фуд-маркет E-story в ТРЦ "Гринвич". Екатеринбург, кофейня, фудкорт, бариста, кофе, фуд-корт, e story, e-story
Кофейню площадью 17 квадратных метров продают за три миллиона Фото:

В северо-западном районе Челябинска выставила на продажу кофейню. Объект предлагается приобрести за три миллиона рублей, указано на сайте объявлений.

«Продается помещение в развитой части северо-запада с чистовым ремонтом и узаконенной входной группой. Так как помещение ранее использовалось под кофейню, то при необходимости могут оставить гарнитур в кухонной зоне, барную стойку», — указано в объявлении на сайте «Авито». Объект площадью 17 квадратных метров в доме по Комсомольскому проспекту, 124 предлагается приобрести за 3 290 000 рублей.

Ранее в Магнитогорске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Современник». Объект предлагают купить за 100 миллионов рублей.

Кофейня расположена на северо-западе Челябинска
Кофейня расположена на северо-западе Челябинска
Площадь кофейни — 17 квадратных метров
Площадь кофейни — 17 квадратных метров
У кофейни есть небольшая терраса
У кофейни есть небольшая терраса

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В северо-западном районе Челябинска выставила на продажу кофейню. Объект предлагается приобрести за три миллиона рублей, указано на сайте объявлений. «Продается помещение в развитой части северо-запада с чистовым ремонтом и узаконенной входной группой. Так как помещение ранее использовалось под кофейню, то при необходимости могут оставить гарнитур в кухонной зоне, барную стойку», — указано в объявлении на сайте «Авито». Объект площадью 17 квадратных метров в доме по Комсомольскому проспекту, 124 предлагается приобрести за 3 290 000 рублей. Ранее в Магнитогорске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Современник». Объект предлагают купить за 100 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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