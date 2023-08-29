В северо-западном районе Челябинска выставила на продажу кофейню. Объект предлагается приобрести за три миллиона рублей, указано на сайте объявлений.
«Продается помещение в развитой части северо-запада с чистовым ремонтом и узаконенной входной группой. Так как помещение ранее использовалось под кофейню, то при необходимости могут оставить гарнитур в кухонной зоне, барную стойку», — указано в объявлении на сайте «Авито». Объект площадью 17 квадратных метров в доме по Комсомольскому проспекту, 124 предлагается приобрести за 3 290 000 рублей.
Ранее в Магнитогорске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Современник». Объект предлагают купить за 100 миллионов рублей.
В северо-западном районе Челябинска выставила на продажу кофейню. Объект предлагается приобрести за три миллиона рублей, указано на сайте объявлений. «Продается помещение в развитой части северо-запада с чистовым ремонтом и узаконенной входной группой. Так как помещение ранее использовалось под кофейню, то при необходимости могут оставить гарнитур в кухонной зоне, барную стойку», — указано в объявлении на сайте «Авито». Объект площадью 17 квадратных метров в доме по Комсомольскому проспекту, 124 предлагается приобрести за 3 290 000 рублей. Ранее в Магнитогорске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Современник». Объект предлагают купить за 100 миллионов рублей.