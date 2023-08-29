Свердловские волонтеры два дня ищут пропавшую женщину. Фото

В поселке Атиг пропала 46-летняя свердловчанка

30 августа 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Последний раз пропавшую видели в поселке Атиг 28 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция и волонтеры два дня ищут пропавшую в поселке Атиг (Свердловская область) 46-летнюю Наталью Чепурову. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, синие джинсы, черные укороченные резиновые сапоги и в серо-розовую шапку. С собой был черный рюкзак», — сообщили волонтеры. Последний раз пропавшую видели в поселке Атиг 28 августа, с тех пор свердловчанка не выходит на связь. Если вы видели Наталью или знаете, где она находится, то сообщите по номерам 8 (904) 544-72-24 и 8 (953) 053-04-83. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

Полиция и волонтеры два дня ищут пропавшую в поселке Атиг (Свердловская область) 46-летнюю Наталью Чепурову. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, синие джинсы, черные укороченные резиновые сапоги и в серо-розовую шапку. С собой был черный рюкзак», — сообщили волонтеры. Последний раз пропавшую видели в поселке Атиг 28 августа, с тех пор свердловчанка не выходит на связь. Если вы видели Наталью или знаете, где она находится, то сообщите по номерам 8 (904) 544-72-24 и 8 (953) 053-04-83.