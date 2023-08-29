29 августа 2023

Свердловские волонтеры два дня ищут пропавшую женщину. Фото

В поселке Атиг пропала 46-летняя свердловчанка
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству территории Курчатовского района в рамках Межмуниципального координационного Совета "Челябинский". Челябинск, женщина, дорожка в парке, лесная тропа, одинокая женщина
Последний раз пропавшую видели в поселке Атиг 28 августа Фото:

Полиция и волонтеры два дня ищут пропавшую в поселке Атиг (Свердловская область) 46-летнюю Наталью Чепурову. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, синие джинсы, черные укороченные резиновые сапоги и в серо-розовую шапку. С собой был черный рюкзак», — сообщили волонтеры.

Последний раз пропавшую видели в поселке Атиг 28 августа, с тех пор свердловчанка не выходит на связь. Если вы видели Наталью или знаете, где она находится, то сообщите по номерам 8 (904) 544-72-24 и 8 (953) 053-04-83.

Фото:

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Полиция и волонтеры два дня ищут пропавшую в поселке Атиг (Свердловская область) 46-летнюю Наталью Чепурову. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, синие джинсы, черные укороченные резиновые сапоги и в серо-розовую шапку. С собой был черный рюкзак», — сообщили волонтеры. Последний раз пропавшую видели в поселке Атиг 28 августа, с тех пор свердловчанка не выходит на связь. Если вы видели Наталью или знаете, где она находится, то сообщите по номерам 8 (904) 544-72-24 и 8 (953) 053-04-83.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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