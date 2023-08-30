Ребенок погибшей при родах свердловчанки находится в реанимации

30 августа 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Врачи настроены оптимистично по поводу состояния новорожденного Фото: Илья Московец © URA.RU Ребенок 23-летней Анастии Клепининой из Артемовского (Свердловская область), которая умерла при родах, находится в реанимации областного перинатального центра в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов. «Мальчик находится в реанимации. На протяжении 72 часов проводили технологию гипотермии (понижали температуру тела, — прим. URA.RU). Сейчас пока рано что-то говорить. Но в целом сама процедура гипотермии нормально пошла, ребенок в сознании», — рассказал Аверьянов. Врачи смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. 23-летняя Анастасия Клепинина обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие на 38-й неделе беременности. Ей стало плохо в ночь на 26 августа. Врачи Артемовской ЦРБ приняли решение делать экстренное кесарево сечение. Спасти жизнь Анастасии не удалось. Женщина работала полицейской.

Ребенок 23-летней Анастии Клепининой из Артемовского (Свердловская область), которая умерла при родах, находится в реанимации областного перинатального центра в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов. «Мальчик находится в реанимации. На протяжении 72 часов проводили технологию гипотермии (понижали температуру тела, — прим. URA.RU). Сейчас пока рано что-то говорить. Но в целом сама процедура гипотермии нормально пошла, ребенок в сознании», — рассказал Аверьянов. Врачи смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. 23-летняя Анастасия Клепинина обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие на 38-й неделе беременности. Ей стало плохо в ночь на 26 августа. Врачи Артемовской ЦРБ приняли решение делать экстренное кесарево сечение. Спасти жизнь Анастасии не удалось. Женщина работала полицейской.