Полицейские устроили охоту на мигрантов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские поймали 18 мигрантов в Железнодорожном районе. Против них составлены протоколы, скоро рассмотрят вопрос о выдворении граждан за пределы России. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
В мероприятии участвовали полицейские, гаишники, сотрудники оперативной службы, кинологи и активисты «Русской общины». «Всего за время операции проверено 51 иностранных граждан. В результате проверок на нарушителей миграционного законодательства составлено 18 административных материалов», — рассказали в ведомстве.
Пять граждан нарушили режим пребывания в РФ, девять — правила миграционного учета, еще четверо — нарушили иммиграционные правила. Рейды будут продолжаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Екатеринбурге полицейские поймали 18 мигрантов в Железнодорожном районе. Против них составлены протоколы, скоро рассмотрят вопрос о выдворении граждан за пределы России. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. В мероприятии участвовали полицейские, гаишники, сотрудники оперативной службы, кинологи и активисты «Русской общины». «Всего за время операции проверено 51 иностранных граждан. В результате проверок на нарушителей миграционного законодательства составлено 18 административных материалов», — рассказали в ведомстве. Пять граждан нарушили режим пребывания в РФ, девять — правила миграционного учета, еще четверо — нарушили иммиграционные правила. Рейды будут продолжаться.