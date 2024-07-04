Полицейские устроили охоту на мигрантов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские поймали 18 мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., полиция
Силовикам помогали активисты «Русской общины» Фото:

В Екатеринбурге полицейские поймали 18 мигрантов в Железнодорожном районе. Против них составлены протоколы, скоро рассмотрят вопрос о выдворении граждан за пределы России. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В мероприятии участвовали полицейские, гаишники, сотрудники оперативной службы, кинологи и активисты «Русской общины». «Всего за время операции проверено 51 иностранных граждан. В результате проверок на нарушителей миграционного законодательства составлено 18 административных материалов», — рассказали в ведомстве.

Пять граждан нарушили режим пребывания в РФ, девять — правила миграционного учета, еще четверо — нарушили иммиграционные правила. Рейды будут продолжаться.

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В Екатеринбурге полицейские поймали 18 мигрантов в Железнодорожном районе. Против них составлены протоколы, скоро рассмотрят вопрос о выдворении граждан за пределы России. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. В мероприятии участвовали полицейские, гаишники, сотрудники оперативной службы, кинологи и активисты «Русской общины». «Всего за время операции проверено 51 иностранных граждан. В результате проверок на нарушителей миграционного законодательства составлено 18 административных материалов», — рассказали в ведомстве. Пять граждан нарушили режим пребывания в РФ, девять — правила миграционного учета, еще четверо — нарушили иммиграционные правила. Рейды будут продолжаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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