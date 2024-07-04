Полицейские устроили охоту на мигрантов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские поймали 18 мигрантов

Силовикам помогали активисты «Русской общины» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские поймали 18 мигрантов в Железнодорожном районе. Против них составлены протоколы, скоро рассмотрят вопрос о выдворении граждан за пределы России. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В мероприятии участвовали полицейские, гаишники, сотрудники оперативной службы, кинологи и активисты «Русской общины». «Всего за время операции проверено 51 иностранных граждан. В результате проверок на нарушителей миграционного законодательства составлено 18 административных материалов», — рассказали в ведомстве.

Пять граждан нарушили режим пребывания в РФ, девять — правила миграционного учета, еще четверо — нарушили иммиграционные правила. Рейды будут продолжаться.

Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу