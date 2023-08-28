Роженица, скончавшаяся в Артемовском, оказалась сотрудницей полиции

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Родильный дом № 1. Магнитогорск, роддом, родильная палата, роженица
Девушка служила сержантом в ППС Фото:

Погибшей при родах в Артемовском (Свердловская область) оказалась сотрудница местного ОМВД Анастасия Клепинина. Об этом сообщил ее супруг.

«Она работала в патрульно-постовой службе ОМВД. Была сержантом», — передает слова супруга «КП-Екатеринбург». Анастасии было 23 года.

Девушка скончалась на 38-й неделе беременности. Ей стало плохо в ночь на 26 августа. Врачи Артемовской ЦРБ приняли решение делать экстренное кесарево сечение. Спасти жизнь Анастасии не удалось.

Медики больницы в сложившейся ситуации действовали правильно. Ее ребенок находится под наблюдением специалистов Областного перинатального центра, заявляли URA.RU в пресс-службе Артемовской ЦРБ.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области. Ответы на момент публикации новости не поступили.

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Погибшей при родах в Артемовском (Свердловская область) оказалась сотрудница местного ОМВД Анастасия Клепинина. Об этом сообщил ее супруг. «Она работала в патрульно-постовой службе ОМВД. Была сержантом», — передает слова супруга «КП-Екатеринбург». Анастасии было 23 года. Девушка скончалась на 38-й неделе беременности. Ей стало плохо в ночь на 26 августа. Врачи Артемовской ЦРБ приняли решение делать экстренное кесарево сечение. Спасти жизнь Анастасии не удалось. Медики больницы в сложившейся ситуации действовали правильно. Ее ребенок находится под наблюдением специалистов Областного перинатального центра, заявляли URA.RU в пресс-службе Артемовской ЦРБ. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области. Ответы на момент публикации новости не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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