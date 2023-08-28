Роженица, скончавшаяся в Артемовском, оказалась сотрудницей полиции

Погибшей при родах в Артемовском (Свердловская область) оказалась сотрудница местного ОМВД Анастасия Клепинина. Об этом сообщил ее супруг.
«Она работала в патрульно-постовой службе ОМВД. Была сержантом», — передает слова супруга «КП-Екатеринбург». Анастасии было 23 года.
Девушка скончалась на 38-й неделе беременности. Ей стало плохо в ночь на 26 августа. Врачи Артемовской ЦРБ приняли решение делать экстренное кесарево сечение. Спасти жизнь Анастасии не удалось.
Медики больницы в сложившейся ситуации действовали правильно. Ее ребенок находится под наблюдением специалистов Областного перинатального центра, заявляли URA.RU в пресс-службе Артемовской ЦРБ.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области. Ответы на момент публикации новости не поступили.
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