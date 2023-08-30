30 августа 2023

В аэропорту Челябинска пассажир попытался пройти в самолет с оружием. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нож изъят, на пассажира международного рейса завели административное дело Фото:

Пассажир авиарейса Челябинск-Душанбе хотел пронести на борт самолета холодное оружие. Опасный предмет изъят на таможне, в отношении его владельца возбуждено дело. Об этом сообщили URA.RU 31 августа в пресс-службе челябинской таможни.

«Согласно экспертизе, представленный предмет признан охотничьим ножом и относится к категории короткоклинкового холодного оружия колюще-режущего поражающего действия. Как рассказал мужчина, нож был подарком от друга, и об ограничении перевозки сувенира он не знал», — пояснили URA.RU в пресс-службе таможни.

В отношении гражданина, который не задекларировал провоз оружия и не представил разрешительные документы таможенному инспектору, возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф, холодное оружие будет конфисковано.

Рентген «высветил» оружие при прохождении контроля
Рентген «высветил» оружие при прохождении контроля
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Пассажир рассказал, что нож ему подарил друг
Пассажир рассказал, что нож ему подарил друг
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Пассажир авиарейса Челябинск-Душанбе хотел пронести на борт самолета холодное оружие. Опасный предмет изъят на таможне, в отношении его владельца возбуждено дело. Об этом сообщили URA.RU 31 августа в пресс-службе челябинской таможни. «Согласно экспертизе, представленный предмет признан охотничьим ножом и относится к категории короткоклинкового холодного оружия колюще-режущего поражающего действия. Как рассказал мужчина, нож был подарком от друга, и об ограничении перевозки сувенира он не знал», — пояснили URA.RU в пресс-службе таможни. В отношении гражданина, который не задекларировал провоз оружия и не представил разрешительные документы таможенному инспектору, возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф, холодное оружие будет конфисковано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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