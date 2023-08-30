Пассажир авиарейса Челябинск-Душанбе хотел пронести на борт самолета холодное оружие. Опасный предмет изъят на таможне, в отношении его владельца возбуждено дело. Об этом сообщили URA.RU 31 августа в пресс-службе челябинской таможни.
«Согласно экспертизе, представленный предмет признан охотничьим ножом и относится к категории короткоклинкового холодного оружия колюще-режущего поражающего действия. Как рассказал мужчина, нож был подарком от друга, и об ограничении перевозки сувенира он не знал», — пояснили URA.RU в пресс-службе таможни.
В отношении гражданина, который не задекларировал провоз оружия и не представил разрешительные документы таможенному инспектору, возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф, холодное оружие будет конфисковано.
Рентген «высветил» оружие при прохождении контроля
Пассажир авиарейса Челябинск-Душанбе хотел пронести на борт самолета холодное оружие. Опасный предмет изъят на таможне, в отношении его владельца возбуждено дело. Об этом сообщили URA.RU 31 августа в пресс-службе челябинской таможни. «Согласно экспертизе, представленный предмет признан охотничьим ножом и относится к категории короткоклинкового холодного оружия колюще-режущего поражающего действия. Как рассказал мужчина, нож был подарком от друга, и об ограничении перевозки сувенира он не знал», — пояснили URA.RU в пресс-службе таможни. В отношении гражданина, который не задекларировал провоз оружия и не представил разрешительные документы таможенному инспектору, возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф, холодное оружие будет конфисковано.