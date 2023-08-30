В аэропорту Челябинска пассажир попытался пройти в самолет с оружием. Фото

31 августа 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Нож изъят, на пассажира международного рейса завели административное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажир авиарейса Челябинск-Душанбе хотел пронести на борт самолета холодное оружие. Опасный предмет изъят на таможне, в отношении его владельца возбуждено дело. Об этом сообщили URA.RU 31 августа в пресс-службе челябинской таможни. «Согласно экспертизе, представленный предмет признан охотничьим ножом и относится к категории короткоклинкового холодного оружия колюще-режущего поражающего действия. Как рассказал мужчина, нож был подарком от друга, и об ограничении перевозки сувенира он не знал», — пояснили URA.RU в пресс-службе таможни. В отношении гражданина, который не задекларировал провоз оружия и не представил разрешительные документы таможенному инспектору, возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф, холодное оружие будет конфисковано. Рентген «высветил» оружие при прохождении контроля Фото: пресс-служба Челябинской таможни Пассажир рассказал, что нож ему подарил друг Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Пассажир авиарейса Челябинск-Душанбе хотел пронести на борт самолета холодное оружие. Опасный предмет изъят на таможне, в отношении его владельца возбуждено дело. Об этом сообщили URA.RU 31 августа в пресс-службе челябинской таможни. «Согласно экспертизе, представленный предмет признан охотничьим ножом и относится к категории короткоклинкового холодного оружия колюще-режущего поражающего действия. Как рассказал мужчина, нож был подарком от друга, и об ограничении перевозки сувенира он не знал», — пояснили URA.RU в пресс-службе таможни. В отношении гражданина, который не задекларировал провоз оружия и не представил разрешительные документы таможенному инспектору, возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф, холодное оружие будет конфисковано.