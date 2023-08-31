Reuters: Си Цзиньпин вслед за Путиным отказался от поездки на саммит G20

31 августа 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не посетит саммит G20 9 и 10 сентября в Индии. Об этом написали в издании Reuters со ссылкой на осведомленные источники. До этого посещать мероприятие отказался президент России Владимир Путин. «Два индийских чиновника, один дипломат, базирующийся в Китае, и один чиновник, работающий в правительстве другой страны G20, заявили, что премьер-министр Ли Цян, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече», — написали в статье. В материале подчеркнули, что представители дипведомств Индии и Китая пока не прокомментировали эту информацию. Ранее западные СМИ начали писать, что Путин не сможет посетить саммит G20, передает RT. Позже в Кремле подтвердили эту информацию. Представлять страну отправится глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает Life .

Глава КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не посетит саммит G20 9 и 10 сентября в Индии. Об этом написали в издании Reuters со ссылкой на осведомленные источники. До этого посещать мероприятие отказался президент России Владимир Путин. «Два индийских чиновника, один дипломат, базирующийся в Китае, и один чиновник, работающий в правительстве другой страны G20, заявили, что премьер-министр Ли Цян, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече», — написали в статье. В материале подчеркнули, что представители дипведомств Индии и Китая пока не прокомментировали эту информацию. Ранее западные СМИ начали писать, что Путин не сможет посетить саммит G20, передает RT. Позже в Кремле подтвердили эту информацию. Представлять страну отправится глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает Life.