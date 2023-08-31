В Челябинской области просят сделать бесплатным проезд для школьников

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Весенний день. Челябинск, ребенок, детский сад, пассажир, каникулы, школьники, ребятишки, дети в автобусе
С идеей сделать проезд для школьников бесплатным выступила фракция ЛДПР Фото:

Фракция ЛДПР в челябинском заксобрании предложила сделать проезд на общественном транспорте для школьников бесплатным. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции Алексей Беседин.

«Направили письма о внедрении бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников главам Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска и Миасса. Изучим реакцию мэров и вынесем инициативу на рассмотрение в заксобрании», — заявил Беседин.

Бесплатный проезд, по мнению руководителя фракции, позволит решить ряд проблем. В том числе, например, финансовые траты на проезд детей. URA.RU связалось с пресс-службой миндортранса. Там сообщили, что на региональном уровне такую идею не предлагали.

«К нам в министерство таких инициатив еще не поступало. Пока льготным проездом занимаются администрации городов. В Челябинске, например, существует льготная карта школьника. Этот вопрос регулируется Управлением транспорта города», — уточнили в министерстве.

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Фракция ЛДПР в челябинском заксобрании предложила сделать проезд на общественном транспорте для школьников бесплатным. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции Алексей Беседин. «Направили письма о внедрении бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников главам Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска и Миасса. Изучим реакцию мэров и вынесем инициативу на рассмотрение в заксобрании», — заявил Беседин. Бесплатный проезд, по мнению руководителя фракции, позволит решить ряд проблем. В том числе, например, финансовые траты на проезд детей. URA.RU связалось с пресс-службой миндортранса. Там сообщили, что на региональном уровне такую идею не предлагали. «К нам в министерство таких инициатив еще не поступало. Пока льготным проездом занимаются администрации городов. В Челябинске, например, существует льготная карта школьника. Этот вопрос регулируется Управлением транспорта города», — уточнили в министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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