В Челябинской области просят сделать бесплатным проезд для школьников

С идеей сделать проезд для школьников бесплатным выступила фракция ЛДПР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фракция ЛДПР в челябинском заксобрании предложила сделать проезд на общественном транспорте для школьников бесплатным. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции Алексей Беседин.

«Направили письма о внедрении бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников главам Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска и Миасса. Изучим реакцию мэров и вынесем инициативу на рассмотрение в заксобрании», — заявил Беседин.

Бесплатный проезд, по мнению руководителя фракции, позволит решить ряд проблем. В том числе, например, финансовые траты на проезд детей. URA.RU связалось с пресс-службой миндортранса. Там сообщили, что на региональном уровне такую идею не предлагали.

«К нам в министерство таких инициатив еще не поступало. Пока льготным проездом занимаются администрации городов. В Челябинске, например, существует льготная карта школьника. Этот вопрос регулируется Управлением транспорта города», — уточнили в министерстве.