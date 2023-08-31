Лукашенко позвал Польшу на учения ОДКБ

31 августа 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Белоруссия готова к восстановлению добрых отношений с Польшей, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минск пригласил наблюдателей из Польши на военные учения Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, так Минск показывает, что готов к восстановлению отношений с Варшавой. «Мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают, они от господа бога. <.> В подтверждение сказанного, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, мы пригласили представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ», — приводит слова Александра Лукашенко telegram-канал «Пул Первого». Президент Белорусии отметил, что на добрые посылы соседние страны отвечают обвинениям и угрозами. По мнению Лукашенко, Польше не нужна нормализация отношений с его страной. Учения коллективных сил ОДКБ «Боевое братство 2023» начнутся с 1 сентября. Они пройдут на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруссии. Оперативно-стратегические учения завершатся 6 сентября. Лукашенко ранее подчеркивал, что Минск не хочет терять отношения со странами Евросоюза. При этом глава Брестского исполкома Юрий Шулейко заявлял о напряженной ситуации на границе Польши и Белоруссии. По его словам, четко видна эскалация со стороны Варшавы. Польша наряду с Латвией и Литвой собиралась усилить свои границы с Белоруссией. Они оправдывали это тем, что теперь на территории страны дислоцированы бойцы ЧВК «Вагнер». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минск пригласил наблюдателей из Польши на военные учения Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, так Минск показывает, что готов к восстановлению отношений с Варшавой. «Мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают, они от господа бога. <.> В подтверждение сказанного, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, мы пригласили представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ», — приводит слова Александра Лукашенко telegram-канал «Пул Первого». Президент Белорусии отметил, что на добрые посылы соседние страны отвечают обвинениям и угрозами. По мнению Лукашенко, Польше не нужна нормализация отношений с его страной. Учения коллективных сил ОДКБ «Боевое братство 2023» начнутся с 1 сентября. Они пройдут на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруссии. Оперативно-стратегические учения завершатся 6 сентября. Лукашенко ранее подчеркивал, что Минск не хочет терять отношения со странами Евросоюза. При этом глава Брестского исполкома Юрий Шулейко заявлял о напряженной ситуации на границе Польши и Белоруссии. По его словам, четко видна эскалация со стороны Варшавы. Польша наряду с Латвией и Литвой собиралась усилить свои границы с Белоруссией. Они оправдывали это тем, что теперь на территории страны дислоцированы бойцы ЧВК «Вагнер».