Лукашенко позвал Польшу на учения ОДКБ

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Белоруссия готова к восстановлению добрых отношений с Польшей, заявил Александр Лукашенко Фото:

Минск пригласил наблюдателей из Польши на военные учения Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, так Минск показывает, что готов к восстановлению отношений с Варшавой.

«Мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают, они от господа бога. <.> В подтверждение сказанного, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, мы пригласили представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ», — приводит слова Александра Лукашенко telegram-канал «Пул Первого».

Президент Белорусии отметил, что на добрые посылы соседние страны отвечают обвинениям и угрозами. По мнению Лукашенко, Польше не нужна нормализация отношений с его страной.

Учения коллективных сил ОДКБ «Боевое братство 2023» начнутся с 1 сентября. Они пройдут на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруссии. Оперативно-стратегические учения завершатся 6 сентября.

Лукашенко ранее подчеркивал, что Минск не хочет терять отношения со странами Евросоюза. При этом глава Брестского исполкома Юрий Шулейко заявлял о напряженной ситуации на границе Польши и Белоруссии. По его словам, четко видна эскалация со стороны Варшавы. Польша наряду с Латвией и Литвой собиралась усилить свои границы с Белоруссией. Они оправдывали это тем, что теперь на территории страны дислоцированы бойцы ЧВК «Вагнер».

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Минск пригласил наблюдателей из Польши на военные учения Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, так Минск показывает, что готов к восстановлению отношений с Варшавой. «Мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают, они от господа бога. <.> В подтверждение сказанного, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, мы пригласили представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ», — приводит слова Александра Лукашенко telegram-канал «Пул Первого». Президент Белорусии отметил, что на добрые посылы соседние страны отвечают обвинениям и угрозами. По мнению Лукашенко, Польше не нужна нормализация отношений с его страной. Учения коллективных сил ОДКБ «Боевое братство 2023» начнутся с 1 сентября. Они пройдут на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруссии. Оперативно-стратегические учения завершатся 6 сентября. Лукашенко ранее подчеркивал, что Минск не хочет терять отношения со странами Евросоюза. При этом глава Брестского исполкома Юрий Шулейко заявлял о напряженной ситуации на границе Польши и Белоруссии. По его словам, четко видна эскалация со стороны Варшавы. Польша наряду с Латвией и Литвой собиралась усилить свои границы с Белоруссией. Они оправдывали это тем, что теперь на территории страны дислоцированы бойцы ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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