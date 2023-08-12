В Белоруссии назвали жестко натянутой ситуацию на границе с Польшей

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В Белоруссии обеспокоены ситуацией на границе с Польшей Фото:

На границе Белоруссии и Польши сложилась жестко натянутая ситуация. С таким заявлением выступил глава Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

«Сегодня эскалация со стороны Польши на границе с Белоруссией четко видна. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но показывают зубы, бряцают оружием. Просто жестко натянутая ситуация, не более того», — сказал Юрий Шулейко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По мнению губернатора Гродненской области Владимира Караника, ситуация на границе с Польшей является контролируемой. «Мы видим, что ставки высоки. <…> К счастью, провокации больше в информационном поле. С моей точки зрения, люди (в Польше — прим. URA.RU), обладающие военной властью, понимают ответственность за необдуманные агрессивные действия», — отметил Караник в интервью телеканалу.

Ранее власти Латвии, Литвы и Польши заявили о намерении усилить собственные границы с Белоруссией из-за присутствия ЧВК «Вагнер». В Варшаве отмечали, что страна будет вынуждена пойти на полную изоляцию Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что республика не хочет терять отношения с соседями из Евросоюза.

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На границе Белоруссии и Польши сложилась жестко натянутая ситуация. С таким заявлением выступил глава Брестского облисполкома Юрий Шулейко. «Сегодня эскалация со стороны Польши на границе с Белоруссией четко видна. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но показывают зубы, бряцают оружием. Просто жестко натянутая ситуация, не более того», — сказал Юрий Шулейко в интервью телеканалу «Беларусь 1». По мнению губернатора Гродненской области Владимира Караника, ситуация на границе с Польшей является контролируемой. «Мы видим, что ставки высоки. <…> К счастью, провокации больше в информационном поле. С моей точки зрения, люди (в Польше — прим. URA.RU), обладающие военной властью, понимают ответственность за необдуманные агрессивные действия», — отметил Караник в интервью телеканалу. Ранее власти Латвии, Литвы и Польши заявили о намерении усилить собственные границы с Белоруссией из-за присутствия ЧВК «Вагнер». В Варшаве отмечали, что страна будет вынуждена пойти на полную изоляцию Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что республика не хочет терять отношения с соседями из Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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