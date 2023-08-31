Глава СК РФ Бастрыкин потребовал пересмотреть уголовное дело Миши Бахтина со СМА

31 августа 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле Миши Бахтина Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть уголовное дело по статье «Халатность» в отношении Областной детской клинической больницы (Екатеринбург), где наблюдается трехлетний Миша Бахтин с СМА (Спинальная мышечная атрофия). Мальчику до сих пор не выдали препарат «Рисдиплам», который, по мнению родителей, поможет восстановить утерянные функции ребенка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты и перспективах завершения его расследования, а также о проделанной работе по разрешению проблемы с обеспечением ребенка лекарственным препаратом», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Родители Миши Бахтина уже несколько лет ведут борьбу за жизнь своего единственного сына. У мальчика редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). В 2021 года семья Бахтиных подала иск. В 2022 суд обязал свердловский минздрав обеспечить Мишу Бахтина лекарством. По состоянию на август 2023 года препарат предоставлен не был. В минздраве Свердловской области ссылаются на решение врачебного консилиума, который не рекомендовал терапию препаратом «Рисдиплам». История Миши Бахтина — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть уголовное дело по статье «Халатность» в отношении Областной детской клинической больницы (Екатеринбург), где наблюдается трехлетний Миша Бахтин с СМА (Спинальная мышечная атрофия). Мальчику до сих пор не выдали препарат «Рисдиплам», который, по мнению родителей, поможет восстановить утерянные функции ребенка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты и перспективах завершения его расследования, а также о проделанной работе по разрешению проблемы с обеспечением ребенка лекарственным препаратом», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Родители Миши Бахтина уже несколько лет ведут борьбу за жизнь своего единственного сына. У мальчика редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). В 2021 года семья Бахтиных подала иск. В 2022 суд обязал свердловский минздрав обеспечить Мишу Бахтина лекарством. По состоянию на август 2023 года препарат предоставлен не был. В минздраве Свердловской области ссылаются на решение врачебного консилиума, который не рекомендовал терапию препаратом «Рисдиплам». История Миши Бахтина — в сюжете URA.RU.