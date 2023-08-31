В Пермском крае откроют новый ипподром, построенный фермерами

В выходные в Пермском крае под Усть-Качкой откроют новый краевой ипподром, который строили местные фермеры. Первые бега пройдут в поселке Красный Восход 2 сентября.
«Строительством ипподрома занимались местные фермеры и их неравнодушные единомышленники. Церемония открытия состоится в 13:00. После этого сразу же начнутся соревнования на рысистых породах лошадей. В них примут участие спортсмены из Чернушинского, Нытвенского, Пермского и других районов края, представители Свердловской области, Удмуртской республики и Республики Башкортостан. Рысаки преодолеют на скорость дистанции от 1600 до 2400 метров», — сообщает издание 59.RU.
По данным издания, один из заездов посвятят чемпионке кубка Урала на зональных конноспортивных соревнованиях Татьяне Мокрушиной, которая скоропостижно скончалась 22 августа. Вход на бега бесплатный. Рядом с беговыми дорожками будут работать торговые точки, где повара приготовят шашлык, плов и выпечку. Затраты на строительство составили 30 млн рублей. Длина дорожек составляет 1200 метров, ширина — не менее 15 метров. Для возведения трибун и теплых помещений для зрителей денег не хватило, поэтому строителям пришлось обращаться за поддержкой к краевым властям.
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