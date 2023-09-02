Грибники в Кыштыме (Челябинская область) обнаружили в лесу бочку с ядохимикатами, которая испаряла опасное вещество. Подойти к бочке было невозможно из-за резкого запаха, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС).
«Во время сбора грибов на одной из полян в лесном массиве близ СНТ „Геолог“ жители Кыштыма заметили бочку с явными признаками утечки опасного вещества. Испарение неустановленного вещества не позволяло подойти к бочке без средств защиты органов дыхания ближе, чем на 15 метров», — сообщается в паблике ПСС в соцсети «ВКонтакте».
Ржавая бочка объемом 200 литров была повреждена. Из нее испарялось неустановленное вещество с едким, удушающим запахом. Трава под бочкой обуглилась. Спасатели в химзащите оцепили поляну, после чего вызвали специалистов радиационной, химической и биологической защиты МЧС России. Те обезвредили опасную бочку.
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