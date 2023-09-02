Грибники нашли в челябинском лесу бочку с ядохимикатами. Фото

03 сентября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Жители Кыштыма во время сбора грибов нашли на поляне опасную бочку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Грибники в Кыштыме (Челябинская область) обнаружили в лесу бочку с ядохимикатами, которая испаряла опасное вещество. Подойти к бочке было невозможно из-за резкого запаха, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС). «Во время сбора грибов на одной из полян в лесном массиве близ СНТ „Геолог“ жители Кыштыма заметили бочку с явными признаками утечки опасного вещества. Испарение неустановленного вещества не позволяло подойти к бочке без средств защиты органов дыхания ближе, чем на 15 метров», — сообщается в паблике ПСС в соцсети «ВКонтакте». Ржавая бочка объемом 200 литров была повреждена. Из нее испарялось неустановленное вещество с едким, удушающим запахом. Трава под бочкой обуглилась. Спасатели в химзащите оцепили поляну, после чего вызвали специалистов радиационной, химической и биологической защиты МЧС России. Те обезвредили опасную бочку. ПСС Челябинской области, https://vk.com/club160949278?w=wall-160949278_1962&z=photo-160949278_457243567%2Falbum-160949278_00%2Frev

Грибники в Кыштыме (Челябинская область) обнаружили в лесу бочку с ядохимикатами, которая испаряла опасное вещество. Подойти к бочке было невозможно из-за резкого запаха, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС). «Во время сбора грибов на одной из полян в лесном массиве близ СНТ „Геолог“ жители Кыштыма заметили бочку с явными признаками утечки опасного вещества. Испарение неустановленного вещества не позволяло подойти к бочке без средств защиты органов дыхания ближе, чем на 15 метров», — сообщается в паблике ПСС в соцсети «ВКонтакте». Ржавая бочка объемом 200 литров была повреждена. Из нее испарялось неустановленное вещество с едким, удушающим запахом. Трава под бочкой обуглилась. Спасатели в химзащите оцепили поляну, после чего вызвали специалистов радиационной, химической и биологической защиты МЧС России. Те обезвредили опасную бочку.