02 сентября 2023
01 сентября 2023

Грибники нашли в челябинском лесу бочку с ядохимикатами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Жители Кыштыма во время сбора грибов нашли на поляне опасную бочку Фото:

Грибники в Кыштыме (Челябинская область) обнаружили в лесу бочку с ядохимикатами, которая испаряла опасное вещество. Подойти к бочке было невозможно из-за резкого запаха, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС).

«Во время сбора грибов на одной из полян в лесном массиве близ СНТ „Геолог“ жители Кыштыма заметили бочку с явными признаками утечки опасного вещества. Испарение неустановленного вещества не позволяло подойти к бочке без средств защиты органов дыхания ближе, чем на 15 метров», — сообщается в паблике ПСС в соцсети «ВКонтакте».

Ржавая бочка объемом 200 литров была повреждена. Из нее испарялось неустановленное вещество с едким, удушающим запахом. Трава под бочкой обуглилась. Спасатели в химзащите оцепили поляну, после чего вызвали специалистов радиационной, химической и биологической защиты МЧС России. Те обезвредили опасную бочку.

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Грибники в Кыштыме (Челябинская область) обнаружили в лесу бочку с ядохимикатами, которая испаряла опасное вещество. Подойти к бочке было невозможно из-за резкого запаха, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС). «Во время сбора грибов на одной из полян в лесном массиве близ СНТ „Геолог“ жители Кыштыма заметили бочку с явными признаками утечки опасного вещества. Испарение неустановленного вещества не позволяло подойти к бочке без средств защиты органов дыхания ближе, чем на 15 метров», — сообщается в паблике ПСС в соцсети «ВКонтакте». Ржавая бочка объемом 200 литров была повреждена. Из нее испарялось неустановленное вещество с едким, удушающим запахом. Трава под бочкой обуглилась. Спасатели в химзащите оцепили поляну, после чего вызвали специалистов радиационной, химической и биологической защиты МЧС России. Те обезвредили опасную бочку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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