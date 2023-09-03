В Камышловском районе Свердловской области прошла военно-историческая реконструкция эпизода Великой Отечественной войны, в котором участвовал Уральский добровольческий танковый корпус. Об этом в соцсетях рассказали организаторы мероприятия.
«Бой за деревню Артюхи (13 августа 1943 года) под городом Орлом высоко оценили жители Камышловского района. Зрители завороженно смотрели, как советские солдаты сражались с немецкими захватчиками, следили за тактикой боя, вздрагивали от взрывов миномета и стрельбы», — рассказали на странице Союза ветеранов «Единство» соцсети «ВКонтакте».
В мероприятии приняли участие екатеринбургские военно-исторические клубы «Разведбат» и «Солдатскими дорогами». Реконструкторов из Нижнего Тагила представляли клубы «Урал-Фронт» и «Боевое братство».
Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) — это единственное за всю Вторую мировую войну танковое соединение, которое было создано на средства, собранные жителями трех областей СССР: Свердловской, Челябинской и Молотовской (в настоящее время — Пермский край). Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги.
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