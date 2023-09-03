03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Свердловской области реконструировали бой с участием легендарного уральского соединения. Фото

В Камышловском районе реконструировали бой Уральского добровольческого танкового корпуса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкторы. Екатеринбург, великая отечественная война, советские солдаты, историческая реконструкция, вов
Реконструкторы продемонстрировали бой с участием УДТК (архивное фото) Фото:

В Камышловском районе Свердловской области прошла военно-историческая реконструкция эпизода Великой Отечественной войны, в котором участвовал Уральский добровольческий танковый корпус. Об этом в соцсетях рассказали организаторы мероприятия.

«Бой за деревню Артюхи (13 августа 1943 года) под городом Орлом высоко оценили жители Камышловского района. Зрители завороженно смотрели, как советские солдаты сражались с немецкими захватчиками, следили за тактикой боя, вздрагивали от взрывов миномета и стрельбы», — рассказали на странице Союза ветеранов «Единство» соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие екатеринбургские военно-исторические клубы «Разведбат» и «Солдатскими дорогами». Реконструкторов из Нижнего Тагила представляли клубы «Урал-Фронт» и «Боевое братство».

Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) — это единственное за всю Вторую мировую войну танковое соединение, которое было создано на средства, собранные жителями трех областей СССР: Свердловской, Челябинской и Молотовской (в настоящее время — Пермский край). Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Камышловском районе Свердловской области прошла военно-историческая реконструкция эпизода Великой Отечественной войны, в котором участвовал Уральский добровольческий танковый корпус. Об этом в соцсетях рассказали организаторы мероприятия. «Бой за деревню Артюхи (13 августа 1943 года) под городом Орлом высоко оценили жители Камышловского района. Зрители завороженно смотрели, как советские солдаты сражались с немецкими захватчиками, следили за тактикой боя, вздрагивали от взрывов миномета и стрельбы», — рассказали на странице Союза ветеранов «Единство» соцсети «ВКонтакте». В мероприятии приняли участие екатеринбургские военно-исторические клубы «Разведбат» и «Солдатскими дорогами». Реконструкторов из Нижнего Тагила представляли клубы «Урал-Фронт» и «Боевое братство». Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) — это единственное за всю Вторую мировую войну танковое соединение, которое было создано на средства, собранные жителями трех областей СССР: Свердловской, Челябинской и Молотовской (в настоящее время — Пермский край). Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...