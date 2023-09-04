Челябинец вымогал деньги за разблокировку телефона у жительницы Троицка

04 сентября 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Телефон оказался заблокированным после того, как девушка вошла в чужую учетную запись Фото: Московец Илья © URA.RU Челябинец потребовал деньги за разблокировку телефона у жительницы Троицка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «20-летняя жительница Троицка в одном из мессенджеров познакомилась с молодым человеком из Челябинска. После нескольких дней общения он попросил девушку зайти на его учетную запись, так как якобы его телефон разбился. Когда она выполнила просьбу, ее аппарат оказался заблокированным. Для его разблокировки новый знакомый потребовал семь тысяч рублей. Однако девушка не стала переводить деньги, а обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства. Полицейские Троицка решают вопрос о возбуждении уголовного дела о вымогательстве денег за разблокировку телефона. Санкция статьи за вымогательство предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Челябинец потребовал деньги за разблокировку телефона у жительницы Троицка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «20-летняя жительница Троицка в одном из мессенджеров познакомилась с молодым человеком из Челябинска. После нескольких дней общения он попросил девушку зайти на его учетную запись, так как якобы его телефон разбился. Когда она выполнила просьбу, ее аппарат оказался заблокированным. Для его разблокировки новый знакомый потребовал семь тысяч рублей. Однако девушка не стала переводить деньги, а обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства. Полицейские Троицка решают вопрос о возбуждении уголовного дела о вымогательстве денег за разблокировку телефона. Санкция статьи за вымогательство предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.