Фигурантам уголовного дела в челябинской конной школе запросили реальные сроки

Для Светланы Дубовик запросили пять лет колонии, для Руслана Горбунова — шесть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для тренера конной школы «Рифей» в Челябинске Светланы Дубовик и коммерсанта Руслана Горбунова, обвиняемых в мошенничестве при закупках лошадей для школы запросили реальные сроки в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Для Дубовик попросили пять лет колонии, для Горбунова — шесть.

«Путем частичного сложения окончательно назначить Дубовик наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбытие основного наказания определить в колонии общего режима. Для Горбунова — шесть лет колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания каждому назначить штраф в размере 250 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Сторона защиты, в свою очередь, просила полностью оправдать Горбунова. Для Дубовик адвокаты просили переквалифицировать одно из преступлений на более мягкое.

Дубовик и Горбунова задержали в августе 2022 года. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, они занимались закупкой лошадей для школы по завышенным ценам. Тем самым нанесли ущерб организации на сумму свыше миллиона рублей.

Дело расследовалось несколько месяцев. В конце 2022 года оно было направлено в суд для рассмотрения. В окончательной стадии судебного процесса Горбунов заявил об отказе от показаний. По его словам, протокол допроса был составлен с нарушением процедуры, к тому же коммерсант указал на давление со стороны силовиков. СКР по региону провел проверку, и не выявил нарушений. В возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий со стороны правоохранителей было отказано.