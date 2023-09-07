07 сентября 2023

В Перми открывается выставка самого эпатажного видеооператора города. Фото

В Перми стартует выставка Влада Рашидова, чьи работы есть у группы «Deep Purple»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фотовыставка работ Александра Родченко и Владимира Лагранжа в арт-галерее Ельцин центра. Екатеринбург, фотовыставка, галерея ельцин центр
Выставка откроется 8 сентября (архивное фото) Фото:

Выставка художника Влада Рашидова открывается в Пермской Арт-резиденции. Десятки картин самого эпатажного видеооператора Перми, чьи работы есть в коллекции музыкантов группы «Deep Purple», будут доступны для просмотра в течение месяца.

«Пермская Арт-резиденция 8 сентября открывает персональную выставку Влада Рашидова „Мимика алхимика“. В экспозиции — 30 работ в авторской технике», — сообщается на странице культурного пространства в соцсети «ВКонтакте».

Влад Рашидов многие годы работает видеооператором на телеканале «ВЕТТА». Пермякам далеким от создания телепрограмм он знаком своим внешним видом. Шляпа, кожаная жилетка, массивные перстни — своему образу Влад не изменяет никогда. В качестве художника он участвовал во многих выставках в разных городах России. Его работы хранятся в частных коллекциях Голландии, Израиля, США, Канады. Одна из работ есть у музыкантов группы «Deep Purple».

Влад Рашидов ждет пермяков на вернисаж
Влад Рашидов ждет пермяков на вернисаж

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Выставка художника Влада Рашидова открывается в Пермской Арт-резиденции. Десятки картин самого эпатажного видеооператора Перми, чьи работы есть в коллекции музыкантов группы «Deep Purple», будут доступны для просмотра в течение месяца. «Пермская Арт-резиденция 8 сентября открывает персональную выставку Влада Рашидова „Мимика алхимика“. В экспозиции — 30 работ в авторской технике», — сообщается на странице культурного пространства в соцсети «ВКонтакте». Влад Рашидов многие годы работает видеооператором на телеканале «ВЕТТА». Пермякам далеким от создания телепрограмм он знаком своим внешним видом. Шляпа, кожаная жилетка, массивные перстни — своему образу Влад не изменяет никогда. В качестве художника он участвовал во многих выставках в разных городах России. Его работы хранятся в частных коллекциях Голландии, Израиля, США, Канады. Одна из работ есть у музыкантов группы «Deep Purple».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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