В Перми открывается выставка самого эпатажного видеооператора города. Фото

В Перми стартует выставка Влада Рашидова, чьи работы есть у группы «Deep Purple»

08 сентября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Выставка откроется 8 сентября (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Выставка художника Влада Рашидова открывается в Пермской Арт-резиденции. Десятки картин самого эпатажного видеооператора Перми, чьи работы есть в коллекции музыкантов группы «Deep Purple», будут доступны для просмотра в течение месяца. «Пермская Арт-резиденция 8 сентября открывает персональную выставку Влада Рашидова „Мимика алхимика“. В экспозиции — 30 работ в авторской технике», — сообщается на странице культурного пространства в соцсети «ВКонтакте». Влад Рашидов многие годы работает видеооператором на телеканале «ВЕТТА». Пермякам далеким от создания телепрограмм он знаком своим внешним видом. Шляпа, кожаная жилетка, массивные перстни — своему образу Влад не изменяет никогда. В качестве художника он участвовал во многих выставках в разных городах России. Его работы хранятся в частных коллекциях Голландии, Израиля, США, Канады. Одна из работ есть у музыкантов группы «Deep Purple». Влад Рашидов ждет пермяков на вернисаж Пермская Арт-резиденция в ВК https://vk.com/art_residence

Выставка художника Влада Рашидова открывается в Пермской Арт-резиденции. Десятки картин самого эпатажного видеооператора Перми, чьи работы есть в коллекции музыкантов группы «Deep Purple», будут доступны для просмотра в течение месяца. «Пермская Арт-резиденция 8 сентября открывает персональную выставку Влада Рашидова „Мимика алхимика“. В экспозиции — 30 работ в авторской технике», — сообщается на странице культурного пространства в соцсети «ВКонтакте». Влад Рашидов многие годы работает видеооператором на телеканале «ВЕТТА». Пермякам далеким от создания телепрограмм он знаком своим внешним видом. Шляпа, кожаная жилетка, массивные перстни — своему образу Влад не изменяет никогда. В качестве художника он участвовал во многих выставках в разных городах России. Его работы хранятся в частных коллекциях Голландии, Израиля, США, Канады. Одна из работ есть у музыкантов группы «Deep Purple».