Выставка художника Влада Рашидова открывается в Пермской Арт-резиденции. Десятки картин самого эпатажного видеооператора Перми, чьи работы есть в коллекции музыкантов группы «Deep Purple», будут доступны для просмотра в течение месяца.
«Пермская Арт-резиденция 8 сентября открывает персональную выставку Влада Рашидова „Мимика алхимика“. В экспозиции — 30 работ в авторской технике», — сообщается на странице культурного пространства в соцсети «ВКонтакте».
Влад Рашидов многие годы работает видеооператором на телеканале «ВЕТТА». Пермякам далеким от создания телепрограмм он знаком своим внешним видом. Шляпа, кожаная жилетка, массивные перстни — своему образу Влад не изменяет никогда. В качестве художника он участвовал во многих выставках в разных городах России. Его работы хранятся в частных коллекциях Голландии, Израиля, США, Канады. Одна из работ есть у музыкантов группы «Deep Purple».
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