Екатеринбурженка пережила землетрясение в Марокко, унесшее жизни тысячи людей

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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, пыль, обрушение, разрушенный дом
Ночью 9 сентября екатеринбурженка Анастасия была в Марокко Фото:

Екатеринбурженка Анастасия пережила землетрясение в Марокко, которое унесло жизни тысячи людей. Девушка сказала, что прилетела в Касабланку (портовый город Марокко) неделю назад.

«Землетрясение прошло в 300 км от Касабланки. Я проснулась в час ночи оттого, что почувствовала сильную тряску дома. Подумала, что едет фура, но землетрясение становилось сильнее с каждой минутой», — пишет Е1.RU, ссылаясь на девушку. Затем, по ее словам, из дома стали выбегать соседи с жуткими криками. Анастасия также добавила, что после случившегося жители боялись заходить в дома, потому что думали, что те развалятся.

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Погибли около 700 человек. Президент РФ Владимир Путин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразили соболезнования королю страны Мухаммеду VI в связи с гибелью сотен людей.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщал URA.RU, что информации о свердловских туристах, находящих в Марокко, нет. Он уточнил, что это не означает, что свердловчан в этой стране нет совсем.

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Екатеринбурженка Анастасия пережила землетрясение в Марокко, которое унесло жизни тысячи людей. Девушка сказала, что прилетела в Касабланку (портовый город Марокко) неделю назад. «Землетрясение прошло в 300 км от Касабланки. Я проснулась в час ночи оттого, что почувствовала сильную тряску дома. Подумала, что едет фура, но землетрясение становилось сильнее с каждой минутой», — пишет Е1.RU, ссылаясь на девушку. Затем, по ее словам, из дома стали выбегать соседи с жуткими криками. Анастасия также добавила, что после случившегося жители боялись заходить в дома, потому что думали, что те развалятся. В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Погибли около 700 человек. Президент РФ Владимир Путин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразили соболезнования королю страны Мухаммеду VI в связи с гибелью сотен людей. Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщал URA.RU, что информации о свердловских туристах, находящих в Марокко, нет. Он уточнил, что это не означает, что свердловчан в этой стране нет совсем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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