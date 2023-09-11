11 сентября 2023

Мэрия пермского города продаст землю на аукционе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, распродажа, антиквариат, аукцион
На аукционе выставят 35 лотов Фото:

Власти Осинского округа (Пермский край) проведут аукцион по продаже земельных участков. Соответствующий документ опубликован на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«29 сентября состоится аукцион на право продажи на заключение договора купли продажи, договора аренды земельных участков», — сообщается в группе. Аукцион будет проводится в электронном формате на площадке Росэлторга.

Всего на продажу выставлено 35 участков. Начальная цена лотов варьируется от 63 до 110 тысяч рублей. Заявку на участие можно подать до 17:00 24 сентября.

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Власти Осинского округа (Пермский край) проведут аукцион по продаже земельных участков. Соответствующий документ опубликован на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «29 сентября состоится аукцион на право продажи на заключение договора купли продажи, договора аренды земельных участков», — сообщается в группе. Аукцион будет проводится в электронном формате на площадке Росэлторга. Всего на продажу выставлено 35 участков. Начальная цена лотов варьируется от 63 до 110 тысяч рублей. Заявку на участие можно подать до 17:00 24 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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