Мэрия пермского города продаст землю на аукционе

На аукционе выставят 35 лотов
Власти Осинского округа (Пермский край) проведут аукцион по продаже земельных участков. Соответствующий документ опубликован на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
«29 сентября состоится аукцион на право продажи на заключение договора купли продажи, договора аренды земельных участков», — сообщается в группе. Аукцион будет проводится в электронном формате на площадке Росэлторга.
Всего на продажу выставлено 35 участков. Начальная цена лотов варьируется от 63 до 110 тысяч рублей. Заявку на участие можно подать до 17:00 24 сентября.
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