Скончался экс-благочинный Златоуста Александр Кривоногов

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Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, молебен, свеча, служба в храме, храм, церковь, вера, церковная служба, ставит свечку, православие
Прощание с отцом Александром состоится 14 сентября Фото:

Бывший благочинный Златоуста (Челябинская область) отец Александр Кривоногов 12 сентября скончался в Переславле-Залесском (Ярославская область). Как URA.RU сообщил пресс-секретарь Переславской епархии РПЦ отец Сергий, умершему священнику исполнилось 60 лет.

«После тяжелой продолжительной болезни 12 сентября отошел ко Господу настоятель Симеоновского храма города Переславля протоиерей Александр Кривоногов. Александр Вениаминович родился в Свердловской области в семье священника в 1963 году. В своем служении в Переславской епархии возглавлял отдел образования и катехизации, налаживал связи со школами. Много мероприятий проводил в библиотеках. Занимался организацией региональных Рождественских чтений», — уточнил URA.RU отец Сергий.

Отпевание отца Александра состоится 14 сентября в Симеоновском храме. В штат Переславской епархии священник был принят в 2017 году. До переезда являлся благочинным Златоуста. Занимался строительством кафедрального собора Серафима Саровского, чьим настоятелем являлся, и других церквей города. Также с именем отца Александра связано создание в Златоусте православной школы и выход газеты «Православный Златоуст».

В Златоусте до сих пор проживают супруга, дочь и старший сын. Трое других сыновей обучаются в семинарии и аспирантуре Троице-Сергиевой Лавры. Еще один сын является монахом.

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Бывший благочинный Златоуста (Челябинская область) отец Александр Кривоногов 12 сентября скончался в Переславле-Залесском (Ярославская область). Как URA.RU сообщил пресс-секретарь Переславской епархии РПЦ отец Сергий, умершему священнику исполнилось 60 лет. «После тяжелой продолжительной болезни 12 сентября отошел ко Господу настоятель Симеоновского храма города Переславля протоиерей Александр Кривоногов. Александр Вениаминович родился в Свердловской области в семье священника в 1963 году. В своем служении в Переславской епархии возглавлял отдел образования и катехизации, налаживал связи со школами. Много мероприятий проводил в библиотеках. Занимался организацией региональных Рождественских чтений», — уточнил URA.RU отец Сергий. Отпевание отца Александра состоится 14 сентября в Симеоновском храме. В штат Переславской епархии священник был принят в 2017 году. До переезда являлся благочинным Златоуста. Занимался строительством кафедрального собора Серафима Саровского, чьим настоятелем являлся, и других церквей города. Также с именем отца Александра связано создание в Златоусте православной школы и выход газеты «Православный Златоуст». В Златоусте до сих пор проживают супруга, дочь и старший сын. Трое других сыновей обучаются в семинарии и аспирантуре Троице-Сергиевой Лавры. Еще один сын является монахом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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