В Британи раскрыли, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын

FT: Россия и КНДР обсуждали торгово-военное сотрудничество
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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск.
Ким Чен Ын во второй раз приехал в Россию с официальным визитом Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын просил у президента России Владимира Путина отправить зерно и нефть в Северную Корею. Об этом сообщили международные аналитики, проанализировав встречу двух лидеров 13 сентября.

«Россия предложила Пхеньяну столь необходимое зерно и сырую нефть, хотя наибольший интерес для Кима, вероятно, представляет техническая помощь в разработке оружия, ракет, атомных подводных лодок», — передает газета Financial Times мнение аналитиков. Они рассмотрели встречу лидеров двух стран 13 сентября.

В обмен на зерно и нефть, считают авторы статьи, Северная Корея могла предложить России вооружение. Аналитики также сообщили, что сотрудничество России и КНДР может подтолкнуть Японию и Южную Корею к углублению военного сотрудничества с США.

Новость по теме
Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию

Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что что на повестке стояла тема модернизации железной дороги от российской станции Хасан до северокорейского порта Раджин. Во время пребывания в России глава КНДР посетил заводы, где производится гражданская и боевая техника. Также была затронута тема Корейского полуострова. При этом глава Северной Кореи не стал участвовать в Восточном экономическом форуме.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын просил у президента России Владимира Путина отправить зерно и нефть в Северную Корею. Об этом сообщили международные аналитики, проанализировав встречу двух лидеров 13 сентября. «Россия предложила Пхеньяну столь необходимое зерно и сырую нефть, хотя наибольший интерес для Кима, вероятно, представляет техническая помощь в разработке оружия, ракет, атомных подводных лодок», — передает газета Financial Times мнение аналитиков. Они рассмотрели встречу лидеров двух стран 13 сентября. В обмен на зерно и нефть, считают авторы статьи, Северная Корея могла предложить России вооружение. Аналитики также сообщили, что сотрудничество России и КНДР может подтолкнуть Японию и Южную Корею к углублению военного сотрудничества с США. Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что что на повестке стояла тема модернизации железной дороги от российской станции Хасан до северокорейского порта Раджин. Во время пребывания в России глава КНДР посетил заводы, где производится гражданская и боевая техника. Также была затронута тема Корейского полуострова. При этом глава Северной Кореи не стал участвовать в Восточном экономическом форуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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