Челябинский депутат Лантратова добилась признания «АллатРА»* нежелательной в РФ

14 сентября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова попросила Генпрокуратуру проверить полученную от религиозных сообществ информацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова добилась признания украинского псевдорелигиозного движения «АллатРА»* нежелательным в РФ. Как сообщила Лантратова в социальных сетях, этому предшествовала проверка Генпрокуратуры РФ. «В Генпрокуратуре мне сообщили, что деятельность международного общественного движения „АллатРа“* представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Это выяснилось в результате проверки», — написала в своем telegram-канале Лантратова. Парламентарий отметила, что с просьбой проверить данную организацию к ней обратились православное и мусульманское сообщества России. Они утверждали, что «АллатРА» (признано нежелательной на территории РФ) не только вербует наших граждан, но и использует социальные сети для разжигания ненависти, вражды и оскорбления религиозных символов православия и ислама. «После признания организации нежелательной блокируются ее безналичные денежные средства и имущество в России, закрываются отделения и филиалы, запрещается распространение информационных материалов, в том числе через СМИ. Вводится запрет на осуществление в РФ программ или проектов нежелательных организаций, учреждение ими российских некоммерческих, общественных и религиозных организаций. Предусмотрено ограничение на въезд в Россию лиц, участвующих в деятельности нежелательных организаций», — подытожила Лантратова. Миссионерский отдел Челябинской епархии с 2020 года борется с деятельностью «АллатРА» (признано нежелательной на территории РФ). По их мнению, последователи психокульта активно рекламируют движение и вовлекают малолетних детей. При этом зачастую дети участвуют в «извращенных сексуальных практиках», которые устраивают участники культа. *Международное общественного движения «АллатРа» признано нежелательным на территории РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова добилась признания украинского псевдорелигиозного движения «АллатРА»* нежелательным в РФ. Как сообщила Лантратова в социальных сетях, этому предшествовала проверка Генпрокуратуры РФ. «В Генпрокуратуре мне сообщили, что деятельность международного общественного движения „АллатРа“* представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Это выяснилось в результате проверки», — написала в своем telegram-канале Лантратова. Парламентарий отметила, что с просьбой проверить данную организацию к ней обратились православное и мусульманское сообщества России. Они утверждали, что «АллатРА» (признано нежелательной на территории РФ) не только вербует наших граждан, но и использует социальные сети для разжигания ненависти, вражды и оскорбления религиозных символов православия и ислама. «После признания организации нежелательной блокируются ее безналичные денежные средства и имущество в России, закрываются отделения и филиалы, запрещается распространение информационных материалов, в том числе через СМИ. Вводится запрет на осуществление в РФ программ или проектов нежелательных организаций, учреждение ими российских некоммерческих, общественных и религиозных организаций. Предусмотрено ограничение на въезд в Россию лиц, участвующих в деятельности нежелательных организаций», — подытожила Лантратова. Миссионерский отдел Челябинской епархии с 2020 года борется с деятельностью «АллатРА» (признано нежелательной на территории РФ). По их мнению, последователи психокульта активно рекламируют движение и вовлекают малолетних детей. При этом зачастую дети участвуют в «извращенных сексуальных практиках», которые устраивают участники культа. *Международное общественного движения «АллатРа» признано нежелательным на территории РФ