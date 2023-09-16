16 сентября 2023

Текслер вручил челябинскому боксеру ключи от квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер посетил центр бокса «Алмаз Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 сентября посетил центр бокса «Алмаз». На встрече со спортсменами он вручил боксеру из Златоуста Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры.

«На набережной Первого озера у центра бокса „Алмаз“ сегодня людно. Вместе с президентом международной федерации бокса Умаром Кремлевым вручили Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры. Не так давно он стал пятикратным чемпионом России — случай для бокса крайне редкий», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона сообщил, что на спортивный праздник приехали прославленные тренеры и спортсмены со всей области. После показательных выступлений несколько боксеров удостоились знаков мастеров спорта.

Губернатор отметил, что впервые на Первом озере появилась благоустроенная территория. И челябинская федерация бокса также проявила инициативу по созданию набережной.

На празднике прошли показательные выступления боксеров
На празднике прошли показательные выступления боксеров
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 сентября посетил центр бокса «Алмаз». На встрече со спортсменами он вручил боксеру из Златоуста Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры. «На набережной Первого озера у центра бокса „Алмаз“ сегодня людно. Вместе с президентом международной федерации бокса Умаром Кремлевым вручили Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры. Не так давно он стал пятикратным чемпионом России — случай для бокса крайне редкий», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона сообщил, что на спортивный праздник приехали прославленные тренеры и спортсмены со всей области. После показательных выступлений несколько боксеров удостоились знаков мастеров спорта. Губернатор отметил, что впервые на Первом озере появилась благоустроенная территория. И челябинская федерация бокса также проявила инициативу по созданию набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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