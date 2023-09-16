Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 сентября посетил центр бокса «Алмаз». На встрече со спортсменами он вручил боксеру из Златоуста Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры.
«На набережной Первого озера у центра бокса „Алмаз“ сегодня людно. Вместе с президентом международной федерации бокса Умаром Кремлевым вручили Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры. Не так давно он стал пятикратным чемпионом России — случай для бокса крайне редкий», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона сообщил, что на спортивный праздник приехали прославленные тренеры и спортсмены со всей области. После показательных выступлений несколько боксеров удостоились знаков мастеров спорта.
Губернатор отметил, что впервые на Первом озере появилась благоустроенная территория. И челябинская федерация бокса также проявила инициативу по созданию набережной.
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