Текслер вручил челябинскому боксеру ключи от квартиры. Фото

17 сентября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер посетил центр бокса «Алмаз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 сентября посетил центр бокса «Алмаз». На встрече со спортсменами он вручил боксеру из Златоуста Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры. «На набережной Первого озера у центра бокса „Алмаз“ сегодня людно. Вместе с президентом международной федерации бокса Умаром Кремлевым вручили Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры. Не так давно он стал пятикратным чемпионом России — случай для бокса крайне редкий», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона сообщил, что на спортивный праздник приехали прославленные тренеры и спортсмены со всей области. После показательных выступлений несколько боксеров удостоились знаков мастеров спорта. Губернатор отметил, что впервые на Первом озере появилась благоустроенная территория. И челябинская федерация бокса также проявила инициативу по созданию набережной. На празднике прошли показательные выступления боксеров Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 сентября посетил центр бокса «Алмаз». На встрече со спортсменами он вручил боксеру из Златоуста Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры. «На набережной Первого озера у центра бокса „Алмаз“ сегодня людно. Вместе с президентом международной федерации бокса Умаром Кремлевым вручили Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры. Не так давно он стал пятикратным чемпионом России — случай для бокса крайне редкий», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона сообщил, что на спортивный праздник приехали прославленные тренеры и спортсмены со всей области. После показательных выступлений несколько боксеров удостоились знаков мастеров спорта. Губернатор отметил, что впервые на Первом озере появилась благоустроенная территория. И челябинская федерация бокса также проявила инициативу по созданию набережной.