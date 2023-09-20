В Перми в результате ДТП автомобиль влетел в мини-рынок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
Информации о пострадавших нет Фото:

В Перми в результате столкновения с другой машиной автомобиль въехал в мини-рынок. Инцидент произошел в Закамске, рассказали очевидцы происшествия.

«ДТП в Закамске на улице Астраханской. Одна из машин влетела в мини-рынок», — сообщили пермяки telegram-каналу «Мой город — Пермь!».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Автомобиль снес лотки с товарами
Автомобиль снес лотки с товарами
Фото:
К месту ДТП прибыли спасатели
К месту ДТП прибыли спасатели
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в результате столкновения с другой машиной автомобиль въехал в мини-рынок. Инцидент произошел в Закамске, рассказали очевидцы происшествия. «ДТП в Закамске на улице Астраханской. Одна из машин влетела в мини-рынок», — сообщили пермяки telegram-каналу «Мой город — Пермь!». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...