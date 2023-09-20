Информации о пострадавших нет
В Перми в результате столкновения с другой машиной автомобиль въехал в мини-рынок. Инцидент произошел в Закамске, рассказали очевидцы происшествия.
«ДТП в Закамске на улице Астраханской. Одна из машин влетела в мини-рынок», — сообщили пермяки telegram-каналу «Мой город — Пермь!».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Автомобиль снес лотки с товарами
К месту ДТП прибыли спасатели
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