В Перми в результате ДТП автомобиль влетел в мини-рынок. Фото

20 сентября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Информации о пострадавших нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми в результате столкновения с другой машиной автомобиль въехал в мини-рынок. Инцидент произошел в Закамске, рассказали очевидцы происшествия. «ДТП в Закамске на улице Астраханской. Одна из машин влетела в мини-рынок», — сообщили пермяки telegram-каналу «Мой город — Пермь!». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Автомобиль снес лотки с товарами Фото: telegram-канал «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» К месту ДТП прибыли спасатели Фото: telegram-канал «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!»

В Перми в результате столкновения с другой машиной автомобиль въехал в мини-рынок. Инцидент произошел в Закамске, рассказали очевидцы происшествия. «ДТП в Закамске на улице Астраханской. Одна из машин влетела в мини-рынок», — сообщили пермяки telegram-каналу «Мой город — Пермь!». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.