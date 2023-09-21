Россияне остались без связи и интернета

Россияне на юге РФ столкнулись со сбоями сети МТС
Россияне, пользующиеся услугами МТС, остались без связи и интернета на юге страны из-за сбоев сети. Об этом сообщили пресс-службе мобильного оператора.
«Около полудня 21 сентября абоненты МТС в ряде регионов на юге России остались без мобильной связи и интернета. <…> Звонки недоступны у некоторых абонентов в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и Адыгее», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что неполадки намерены устранить в течение двух или трех часов.
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