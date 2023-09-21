Россияне остались без связи и интернета

Абоненты МТС остались без связи и интернета на юге РФ
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Городские зарисовки. Екатеринбург, мтс, логотип
Россияне на юге РФ столкнулись со сбоями сети МТС Фото:

Россияне, пользующиеся услугами МТС, остались без связи и интернета на юге страны из-за сбоев сети. Об этом сообщили пресс-службе мобильного оператора.

«Около полудня 21 сентября абоненты МТС в ряде регионов на юге России остались без мобильной связи и интернета. <…> Звонки недоступны у некоторых абонентов в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и Адыгее», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что неполадки намерены устранить в течение двух или трех часов.

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Россияне, пользующиеся услугами МТС, остались без связи и интернета на юге страны из-за сбоев сети. Об этом сообщили пресс-службе мобильного оператора. «Около полудня 21 сентября абоненты МТС в ряде регионов на юге России остались без мобильной связи и интернета. <…> Звонки недоступны у некоторых абонентов в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и Адыгее», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что неполадки намерены устранить в течение двух или трех часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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