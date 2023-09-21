В Магнитогорске соберут робота для работы в открытом космосе

22 сентября 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Первый образец будет готов в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) соберет робота для работы в открытом космосе. Как сообщил управляющий директор предприятия Евгений Дудоров, образец будет готов в 2024 году. «По нашим планам, в начале 2024 года должен быть собран первый рабочий образец „Теледроида“. Речь идет не о макете, а о полноценном роботе со штатной электроникой, способной работать в условиях открытого космоса», — заявил Дудоров РИА «Новости». Проектирование машины завершили. В настоящий момент комплектующие робота тестируют на спецстендах. Среди прочего ведутся испытания на стойкость к вибрации, радиации, проверяется работа механизмов в вакууме и в условиях различных температур. На рынке разработок НПО «Андроидная техника» известно широкой линейкой продукции. Боевые роботы предприятия служат на фронтах спецоперации и в мирных целях. Также производитель создает беспилотные летательные аппараты и двигатели к ним.

НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) соберет робота для работы в открытом космосе. Как сообщил управляющий директор предприятия Евгений Дудоров, образец будет готов в 2024 году. «По нашим планам, в начале 2024 года должен быть собран первый рабочий образец „Теледроида“. Речь идет не о макете, а о полноценном роботе со штатной электроникой, способной работать в условиях открытого космоса», — заявил Дудоров РИА «Новости». Проектирование машины завершили. В настоящий момент комплектующие робота тестируют на спецстендах. Среди прочего ведутся испытания на стойкость к вибрации, радиации, проверяется работа механизмов в вакууме и в условиях различных температур. На рынке разработок НПО «Андроидная техника» известно широкой линейкой продукции. Боевые роботы предприятия служат на фронтах спецоперации и в мирных целях. Также производитель создает беспилотные летательные аппараты и двигатели к ним.