21 сентября 2023

В Магнитогорске соберут робота для работы в открытом космосе

© Служба новостей «URA.RU»
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НПО "Андроидная техника". Магнитогорск, техника, андроид, робот
Первый образец будет готов в 2024 году Фото:

НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) соберет робота для работы в открытом космосе. Как сообщил управляющий директор предприятия Евгений Дудоров, образец будет готов в 2024 году.

«По нашим планам, в начале 2024 года должен быть собран первый рабочий образец „Теледроида“. Речь идет не о макете, а о полноценном роботе со штатной электроникой, способной работать в условиях открытого космоса», — заявил Дудоров РИА «Новости».

Проектирование машины завершили. В настоящий момент комплектующие робота тестируют на спецстендах. Среди прочего ведутся испытания на стойкость к вибрации, радиации, проверяется работа механизмов в вакууме и в условиях различных температур.

На рынке разработок НПО «Андроидная техника» известно широкой линейкой продукции. Боевые роботы предприятия служат на фронтах спецоперации и в мирных целях. Также производитель создает беспилотные летательные аппараты и двигатели к ним.

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НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) соберет робота для работы в открытом космосе. Как сообщил управляющий директор предприятия Евгений Дудоров, образец будет готов в 2024 году. «По нашим планам, в начале 2024 года должен быть собран первый рабочий образец „Теледроида“. Речь идет не о макете, а о полноценном роботе со штатной электроникой, способной работать в условиях открытого космоса», — заявил Дудоров РИА «Новости». Проектирование машины завершили. В настоящий момент комплектующие робота тестируют на спецстендах. Среди прочего ведутся испытания на стойкость к вибрации, радиации, проверяется работа механизмов в вакууме и в условиях различных температур. На рынке разработок НПО «Андроидная техника» известно широкой линейкой продукции. Боевые роботы предприятия служат на фронтах спецоперации и в мирных целях. Также производитель создает беспилотные летательные аппараты и двигатели к ним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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