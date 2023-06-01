01 июня 2023

Производитель боевых роботов из Магнитогорска ведет переговоры о защите аэропортов

НПО «Андроидная техника» ведет переговоры о применении робота «Маркер» для защиты аэропортов
© Служба новостей «URA.RU»
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День танкиста в Нижнем Тагиле. Екатеринбург, дуло танка
Боевой робот может защищать российские аэропорты от налетов Фото:

Разработчик боевых роботов «Маркер» из Магнитогорска (Челябинская область), компания НПО «Андроидная техника», ведет переговоры о защите аэропортов от налетов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе организации.

«Переговоры с аэропортами ведутся. Есть постоянный интерес к технике», — сообщили URA.RU в компании.

Платформа «Маркера» является автономной. Робот может перемещаться по территории аэропорта по заданным координатам. Другой вариант использования связан с управлением машиной оператором. Робот позволяет устанавливать различные компоненты, которые обеспечат необходимый уровень защиты.

В 2021 году робот испытывался на космодроме «Восточный». Испытания были признаны успешными, и, как сообщала пресс-служба Роскосмоса, техника была поставлена на дежурство для охраны объекта. Зимой 2023 года машину испытали в условиях спецоперации в Донбассе.

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Разработчик боевых роботов «Маркер» из Магнитогорска (Челябинская область), компания НПО «Андроидная техника», ведет переговоры о защите аэропортов от налетов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе организации. «Переговоры с аэропортами ведутся. Есть постоянный интерес к технике», — сообщили URA.RU в компании. Платформа «Маркера» является автономной. Робот может перемещаться по территории аэропорта по заданным координатам. Другой вариант использования связан с управлением машиной оператором. Робот позволяет устанавливать различные компоненты, которые обеспечат необходимый уровень защиты. В 2021 году робот испытывался на космодроме «Восточный». Испытания были признаны успешными, и, как сообщала пресс-служба Роскосмоса, техника была поставлена на дежурство для охраны объекта. Зимой 2023 года машину испытали в условиях спецоперации в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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