В Екатеринбурге грузовик снес линию электропередач. Видео

22 сентября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Водитель грузовика сорвал провода на Пионерке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На перекрестке улиц Блюхера — Раевского в Екатеринбурге грузовик с поднятой металлической стрелой сорвал провода линии электропередач. Из-за этого упали несколько столбов ЛЭП, сообщил URA.RU очевидец. Агентство обратилось за комментарием в «Россети — Урала Екатеринбург», там ответили, что аварийная бригада выехала на место. Последствия устанавливаются. В пресс-службе мэрии также пообещали уточнить информацию.

На перекрестке улиц Блюхера — Раевского в Екатеринбурге грузовик с поднятой металлической стрелой сорвал провода линии электропередач. Из-за этого упали несколько столбов ЛЭП, сообщил URA.RU очевидец. Агентство обратилось за комментарием в «Россети — Урала Екатеринбург», там ответили, что аварийная бригада выехала на место. Последствия устанавливаются. В пресс-службе мэрии также пообещали уточнить информацию.