Водитель грузовика сорвал провода на Пионерке
На перекрестке улиц Блюхера — Раевского в Екатеринбурге грузовик с поднятой металлической стрелой сорвал провода линии электропередач. Из-за этого упали несколько столбов ЛЭП, сообщил URA.RU очевидец.
Агентство обратилось за комментарием в «Россети — Урала Екатеринбург», там ответили, что аварийная бригада выехала на место. Последствия устанавливаются. В пресс-службе мэрии также пообещали уточнить информацию.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!