В Екатеринбурге грузовик снес линию электропередач. Видео

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Город. Курган, лэп, провода, фонари освещения, электричество
Водитель грузовика сорвал провода на Пионерке Фото:

На перекрестке улиц Блюхера — Раевского в Екатеринбурге грузовик с поднятой металлической стрелой сорвал провода линии электропередач. Из-за этого упали несколько столбов ЛЭП, сообщил URA.RU очевидец.

Агентство обратилось за комментарием в «Россети — Урала Екатеринбург», там ответили, что аварийная бригада выехала на место. Последствия устанавливаются. В пресс-службе мэрии также пообещали уточнить информацию.

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На перекрестке улиц Блюхера — Раевского в Екатеринбурге грузовик с поднятой металлической стрелой сорвал провода линии электропередач. Из-за этого упали несколько столбов ЛЭП, сообщил URA.RU очевидец. Агентство обратилось за комментарием в «Россети — Урала Екатеринбург», там ответили, что аварийная бригада выехала на место. Последствия устанавливаются. В пресс-службе мэрии также пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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