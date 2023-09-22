22 сентября 2023

В Екатеринбурге загорелся частный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, мчс, деревянный дом, пожар, огонь, тушение пожара
На месте происшествия работают спасатели Фото:

В Екатеринбурге в Чкаловском районе загорелся частный дом. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«На улице Рощинской горит частный дом. На месте работают пожарные. Подробности пока неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге в Чкаловском районе загорелся частный дом. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На улице Рощинской горит частный дом. На месте работают пожарные. Подробности пока неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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