На месте происшествия работают спасатели
В Екатеринбурге в Чкаловском районе загорелся частный дом. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«На улице Рощинской горит частный дом. На месте работают пожарные. Подробности пока неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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