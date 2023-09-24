24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Перми эвакуировали учащихся и педагогов Дягилевской гимназии

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, вызов оказался ложным Фото:

В Перми утром 25 сентября эвакуировали учащихся и педагогов гимназии №11 имения Дягилева, расположенной на Сибирской, 33. Об этом URA.RU сообщил один из читателей. В образовательном учреждении агентству подтвердил данную информацию.

«Учащихся и педагогов сегодня утром эвакуировали — перевели из одного здания в другое. Вроде как сработала пожарная сигнализация», — пояснил читатель URA.RU. В гимназии агентству сообщили, что сигнализация сработала из-за задымления в столовой. «Во время приготовления пищи на плите что-то пригорело, из-за дыма и произошло срабатывание сигнализации. Ничего страшного не случилось», — пояснил сотрудник гимназии.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю URA.RU рассказали, что в образовательном учреждении было эвакуировано 560 человек. «Сообщение поступило в 9:17. Эвакуировано 560 человек. Произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации из-за пара в пищеблоке при приготовлении пищи. Вызов ложный», — рассказали в ведомстве.

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В Перми утром 25 сентября эвакуировали учащихся и педагогов гимназии №11 имения Дягилева, расположенной на Сибирской, 33. Об этом URA.RU сообщил один из читателей. В образовательном учреждении агентству подтвердил данную информацию. «Учащихся и педагогов сегодня утром эвакуировали — перевели из одного здания в другое. Вроде как сработала пожарная сигнализация», — пояснил читатель URA.RU. В гимназии агентству сообщили, что сигнализация сработала из-за задымления в столовой. «Во время приготовления пищи на плите что-то пригорело, из-за дыма и произошло срабатывание сигнализации. Ничего страшного не случилось», — пояснил сотрудник гимназии. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю URA.RU рассказали, что в образовательном учреждении было эвакуировано 560 человек. «Сообщение поступило в 9:17. Эвакуировано 560 человек. Произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации из-за пара в пищеблоке при приготовлении пищи. Вызов ложный», — рассказали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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