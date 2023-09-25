В Челябинской области около полутора тысяч школьников останутся на второй год

26 сентября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Из почти трех тысяч пересдающих половина не получит нужный результат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области порядка полутора тысяч школьников останутся на второй год в учебных заведениях. Как сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в социальных сетях, не все по итогам пересдачи основного госэкзамена получат нужный результат. «Предварительно, около 1,5 тысяч человек не пересдаст экзамены и останется на следующий год. Ребята не смогут поступить в вуз или ссуз, потеряют время, не все из них трудоустроятся. Кто-то, к сожалению, попадает в поле зрения правоохранительных органов», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, всего по итогам весенних экзаменов на пересдачу записалось около трех тысяч школьников. И хотя многие уверяют, что это небольшой процент от общего количества сдающих, его нельзя игнорировать. Она предложила возродить систему вечернего образования. «Современным несостоявшимся выпускникам пойти, по сути, некуда. На мой взгляд, нам нужно подумать над этим: создать специальные классы или что-то подобное», — отметила Гехт.

В Челябинской области порядка полутора тысяч школьников останутся на второй год в учебных заведениях. Как сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в социальных сетях, не все по итогам пересдачи основного госэкзамена получат нужный результат. «Предварительно, около 1,5 тысяч человек не пересдаст экзамены и останется на следующий год. Ребята не смогут поступить в вуз или ссуз, потеряют время, не все из них трудоустроятся. Кто-то, к сожалению, попадает в поле зрения правоохранительных органов», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, всего по итогам весенних экзаменов на пересдачу записалось около трех тысяч школьников. И хотя многие уверяют, что это небольшой процент от общего количества сдающих, его нельзя игнорировать. Она предложила возродить систему вечернего образования. «Современным несостоявшимся выпускникам пойти, по сути, некуда. На мой взгляд, нам нужно подумать над этим: создать специальные классы или что-то подобное», — отметила Гехт.