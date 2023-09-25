25 сентября 2023

В Челябинской области около полутора тысяч школьников останутся на второй год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, паспорт, экзамен, калькулятор, образование, выпускные экзамены
Из почти трех тысяч пересдающих половина не получит нужный результат Фото:

В Челябинской области порядка полутора тысяч школьников останутся на второй год в учебных заведениях. Как сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в социальных сетях, не все по итогам пересдачи основного госэкзамена получат нужный результат.

«Предварительно, около 1,5 тысяч человек не пересдаст экзамены и останется на следующий год. Ребята не смогут поступить в вуз или ссуз, потеряют время, не все из них трудоустроятся. Кто-то, к сожалению, попадает в поле зрения правоохранительных органов», — написала Гехт в своем telegram-канале.

По ее словам, всего по итогам весенних экзаменов на пересдачу записалось около трех тысяч школьников. И хотя многие уверяют, что это небольшой процент от общего количества сдающих, его нельзя игнорировать. Она предложила возродить систему вечернего образования.

«Современным несостоявшимся выпускникам пойти, по сути, некуда. На мой взгляд, нам нужно подумать над этим: создать специальные классы или что-то подобное», — отметила Гехт.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области порядка полутора тысяч школьников останутся на второй год в учебных заведениях. Как сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в социальных сетях, не все по итогам пересдачи основного госэкзамена получат нужный результат. «Предварительно, около 1,5 тысяч человек не пересдаст экзамены и останется на следующий год. Ребята не смогут поступить в вуз или ссуз, потеряют время, не все из них трудоустроятся. Кто-то, к сожалению, попадает в поле зрения правоохранительных органов», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, всего по итогам весенних экзаменов на пересдачу записалось около трех тысяч школьников. И хотя многие уверяют, что это небольшой процент от общего количества сдающих, его нельзя игнорировать. Она предложила возродить систему вечернего образования. «Современным несостоявшимся выпускникам пойти, по сути, некуда. На мой взгляд, нам нужно подумать над этим: создать специальные классы или что-то подобное», — отметила Гехт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...