Песков назвал Россию самой европейской ценностью

26 сентября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Санду глубоко заблуждается и делает ошибку перед своим собственным народом, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия является самой европейской ценностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия и есть самая европейская ценность. Это часть европейских ценностей», — сказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя высказывание молдавского президента Майи Санду. Она ранее заявила, что для сохранения европейских ценностей нужно отказаться от России. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля добавил, что Санду глубоко заблуждается и делает ошибку перед своим собственным народом, полагая, что развивая отношения с западной европой странам необходимо разрушить отношения с РФ.

Россия является самой европейской ценностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия и есть самая европейская ценность. Это часть европейских ценностей», — сказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя высказывание молдавского президента Майи Санду. Она ранее заявила, что для сохранения европейских ценностей нужно отказаться от России. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля добавил, что Санду глубоко заблуждается и делает ошибку перед своим собственным народом, полагая, что развивая отношения с западной европой странам необходимо разрушить отношения с РФ.