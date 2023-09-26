Власти объяснили, почему в Перми на стройке трассы упала опора ЛЭП

Минтранс: причиной падения опоры ЛЭП в Перми послужил человеческий фактор
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Томинский ГОК РМК. Челябинск , лэп, провода, столб, опора, энергетика, изоляторы, электричество
Во время строительных работ подрядчик допустил крен опоры ЛЭП (архивное фото) Фото:

В министерстве транспорта Пермского края объяснили, почему в краевой столице на стройке трассы ТР-53 в микрорайоне Садовый произошло падение опоры линии электропередачи. По данным властей, причиной ЧП послужил человеческий фактор.

«При строительстве первого этапа перехода улица Старцева — проспект Октябрят — улица Целинная 26 сентября во время переустройства ЛЭП и выноса энергообъекта рабочие допустили крен. Несколько элементов опоры деформировались, в результате чего она опрокинулась. Никто не пострадал, техника также не получила повреждений», — сообщили в краевом минтрансе 59.RU.

По данным издания, работы на участке ведет субподрядная организация «Транскомстрой». В компании «Россети Урал» пояснили, что подрядчики оперативно заменят конструктивный элемент ЛЭП.

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В министерстве транспорта Пермского края объяснили, почему в краевой столице на стройке трассы ТР-53 в микрорайоне Садовый произошло падение опоры линии электропередачи. По данным властей, причиной ЧП послужил человеческий фактор. «При строительстве первого этапа перехода улица Старцева — проспект Октябрят — улица Целинная 26 сентября во время переустройства ЛЭП и выноса энергообъекта рабочие допустили крен. Несколько элементов опоры деформировались, в результате чего она опрокинулась. Никто не пострадал, техника также не получила повреждений», — сообщили в краевом минтрансе 59.RU. По данным издания, работы на участке ведет субподрядная организация «Транскомстрой». В компании «Россети Урал» пояснили, что подрядчики оперативно заменят конструктивный элемент ЛЭП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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