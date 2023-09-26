Власти объяснили, почему в Перми на стройке трассы упала опора ЛЭП

Минтранс: причиной падения опоры ЛЭП в Перми послужил человеческий фактор

26 сентября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Во время строительных работ подрядчик допустил крен опоры ЛЭП (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В министерстве транспорта Пермского края объяснили, почему в краевой столице на стройке трассы ТР-53 в микрорайоне Садовый произошло падение опоры линии электропередачи. По данным властей, причиной ЧП послужил человеческий фактор. «При строительстве первого этапа перехода улица Старцева — проспект Октябрят — улица Целинная 26 сентября во время переустройства ЛЭП и выноса энергообъекта рабочие допустили крен. Несколько элементов опоры деформировались, в результате чего она опрокинулась. Никто не пострадал, техника также не получила повреждений», — сообщили в краевом минтрансе 59.RU. По данным издания, работы на участке ведет субподрядная организация «Транскомстрой». В компании «Россети Урал» пояснили, что подрядчики оперативно заменят конструктивный элемент ЛЭП.

В министерстве транспорта Пермского края объяснили, почему в краевой столице на стройке трассы ТР-53 в микрорайоне Садовый произошло падение опоры линии электропередачи. По данным властей, причиной ЧП послужил человеческий фактор. «При строительстве первого этапа перехода улица Старцева — проспект Октябрят — улица Целинная 26 сентября во время переустройства ЛЭП и выноса энергообъекта рабочие допустили крен. Несколько элементов опоры деформировались, в результате чего она опрокинулась. Никто не пострадал, техника также не получила повреждений», — сообщили в краевом минтрансе 59.RU. По данным издания, работы на участке ведет субподрядная организация «Транскомстрой». В компании «Россети Урал» пояснили, что подрядчики оперативно заменят конструктивный элемент ЛЭП.