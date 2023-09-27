27 сентября 2023

В Свердловской области загорелся жилой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
В тушении пожара приняли участие 12 спасателей Фото:

В Нижнесергинском муниципальном районе, в деревне Урмикеево (Свердловская область) загорелся частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы сотрудники МЧС и добровольная пожарная дружина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 21:13 часов поступило сообщение о пожаре. На улице Набережная на площади десять квадратных метров загорелись кровля и стены частного жилого дома. Боролись с огнем 12 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина деревни Урмикеево, а также задействованы три единицы спецтехники», — сказано в сообщении.

В 21:25 часов огонь удалось локализовать, а буквально через две минуты огнеборцы ликвидировали открытое горение. «В 21:50 часов завершили проливку и разбор сгоревших конструкций здания», — отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото:

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В Нижнесергинском муниципальном районе, в деревне Урмикеево (Свердловская область) загорелся частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы сотрудники МЧС и добровольная пожарная дружина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 21:13 часов поступило сообщение о пожаре. На улице Набережная на площади десять квадратных метров загорелись кровля и стены частного жилого дома. Боролись с огнем 12 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина деревни Урмикеево, а также задействованы три единицы спецтехники», — сказано в сообщении. В 21:25 часов огонь удалось локализовать, а буквально через две минуты огнеборцы ликвидировали открытое горение. «В 21:50 часов завершили проливку и разбор сгоревших конструкций здания», — отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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