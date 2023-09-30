В Екатеринбурге сгорела отечественная легковушка

01 октября 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

В тушении пожара были задействованы десять сотрудников МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Блюхера сгорел автомобиль ВАЗ 2104. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 18:29 часов поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Блюхера. На площади шесть квадратных метров сгорел ВАЗ 2104», — сказано в сообщении. В тушении пожара задействованы две единицы спецтехники и десять человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение четырех минут.

В Екатеринбурге на улице Блюхера сгорел автомобиль ВАЗ 2104. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 18:29 часов поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Блюхера. На площади шесть квадратных метров сгорел ВАЗ 2104», — сказано в сообщении. В тушении пожара задействованы две единицы спецтехники и десять человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение четырех минут.