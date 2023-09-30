В Екатеринбурге сгорела отечественная легковушка

В тушении пожара были задействованы десять сотрудников МЧС
В Екатеринбурге на улице Блюхера сгорел автомобиль ВАЗ 2104. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 18:29 часов поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Блюхера. На площади шесть квадратных метров сгорел ВАЗ 2104», — сказано в сообщении.
В тушении пожара задействованы две единицы спецтехники и десять человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение четырех минут.
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