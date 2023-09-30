30 сентября 2023

В Екатеринбурге сгорела отечественная легковушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, киа, пожар авто
В тушении пожара были задействованы десять сотрудников МЧС Фото:

В Екатеринбурге на улице Блюхера сгорел автомобиль ВАЗ 2104. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 18:29 часов поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Блюхера. На площади шесть квадратных метров сгорел ВАЗ 2104», — сказано в сообщении.

В тушении пожара задействованы две единицы спецтехники и десять человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение четырех минут.

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В Екатеринбурге на улице Блюхера сгорел автомобиль ВАЗ 2104. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 18:29 часов поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Блюхера. На площади шесть квадратных метров сгорел ВАЗ 2104», — сказано в сообщении. В тушении пожара задействованы две единицы спецтехники и десять человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение четырех минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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