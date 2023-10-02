Челябинец погиб при сходе горной породы в карьере

Рабочего насмерть засыпало горной породой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) работник компании «Евразия-Мрамор», которая специализируется на добыче минерала, погиб при сходе горной породы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Труп нашли коллеги мужчины. К приезду бригады скорой помощи он уже не подавал признаков жизни», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина был устроен разнорабочим. При сходе горной массы в Мраморном карьере его смена только началась. Полученные травмы оказались смертельными.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Агентство не нашло контактных данных организации, в которой был трудоустроен погибший, для направления запроса. Мы готовы отразить мнение компании по случившейся ситуации.