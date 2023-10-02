Челябинец погиб при сходе горной породы в карьере

В Миассе (Челябинская область) работник компании «Евразия-Мрамор», которая специализируется на добыче минерала, погиб при сходе горной породы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Труп нашли коллеги мужчины. К приезду бригады скорой помощи он уже не подавал признаков жизни», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчина был устроен разнорабочим. При сходе горной массы в Мраморном карьере его смена только началась. Полученные травмы оказались смертельными.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Агентство не нашло контактных данных организации, в которой был трудоустроен погибший, для направления запроса. Мы готовы отразить мнение компании по случившейся ситуации.
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